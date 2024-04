ロックバンド・ONE OK ROCKが17日、自身の3Dアニメーションキャラクターとコラボレーションした映像『ONE OK ROCK Collaborates with 3D Animation - Wonder』をYouTubeで公開した。バンドのキャラクターは、メンバーのインスタグラムのアイコンや、販売中のLINEスタンプでファンの間ではおなじみ。今回このキャラクターを3Dモデリングし、昨年行われたツアー『LUXURY DISEASE 2023 JAPAN TOUR』のライブ映像での共演が実現した。このパフォーマンス映像を皮切りに、どのような展開がされていくのか注目される。