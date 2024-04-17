¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¤¬£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä·èÄê
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¥«¥Þ¥¥ê¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤ò£µ·î£²£¹Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ö£é£Ö£é¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¡£Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤âÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷°¦¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±¤ÎàÉ±á¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¡£Âç³ØÀ¸¤È¥â¥Ç¥ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î£³¤Ä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÆü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç³Ø¤ÏÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤Ê¤ê¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÇúÁý¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÂ¼¾å¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò£±£´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¡£¤É¤Î»Ñ¤â¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Êº£¤ÎÂ¼¾å¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£