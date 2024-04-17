【ファーム情報】ロッテ・安田が1号ソロなど2安打3打点 楽天辛島1勝目 西武コルデロ3安打
プロ野球のファームは17日、イースタン、ウエスタン両リーグで計6試合が行われた。
ロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）で先発全員の15安打を放って11―2。先発・石川歩は1回1安打無失点。2番手・古谷が2回無安打無失点で1勝目を挙げた。高部が4回に1号ソロ、安田が5回の1号ソロなど2安打3打点。石川慎、山本が3安打1打点。オイシックス先発・牧野はで2敗目（2勝）。小池、高が2安打をマークした。
日本ハムは巨人戦（ジャイアンツ）に5―1。先発・上原は5回3安打無失点の好投。2番手・ロドリゲスが1回2安打3奪三振無失点で1勝目（1セーブ）を挙げた。育成選手の梅林が2安打1打点。巨人先発・松井は5回1安打6奪三振で無失点。育成選手のティマが2安打。
楽天はDeNA戦（森林どりスタジアム泉）に6―1。先発・辛島は7回6安打1失点で1勝目（1敗）。黒川が2回に1号ソロ。DeNA先発・小園は5回4安打1失点。2番手の育成選手・ディアスが2/3回を2安打4失点で1敗目を喫した。東妻が2安打をマーク。
ヤクルトは西武戦（戸田）に4―2で逆転勝ち。先発・ロドリゲスが5回6安打6奪三振1失点で1勝目を挙げた。北村恵が2安打1失点、西村が2安打。西武先発・青山は3回2安打2失点で1敗目（1勝）。滝沢、コルデロが3安打をマークした。
阪神はオリックス戦（鳴尾浜）に4―1。先発・高橋は1回1安打1奪三振無失点で、2番手・富田が6回5安打無失点の好投で2勝目（2敗）。渡辺が8回に1号ソロ。遠藤、井坪が2安打を放った。オリックス先発・村西は5回5安打2失点で1敗目（2勝）。野口が2安打だった。
中日はくふうハヤテ戦（ナゴヤ）に6―2で逆転勝ち。先発・仲地が7回7安打10奪三振2失点で1勝目（1敗）を挙げた。岡林が3安打3打点、ロドリゲスが2安打2打点。くふうハヤテ先発・早川は6回8安打6失点で2敗目（3勝）。西川が3安打。