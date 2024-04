ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月15日(月)の放送は、Number_iがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナー層である10代やメンバー以外の人との関わりについて質問したところ、意外な回答がありました。

この日は、「Number_i 相談室」と題して放送。ラジオ番組で、リスナーと電話をつないで相談に乗るは初めてとのことです。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! はラジオの中の学校なので、通っているリスナーのことを“生徒”と呼んでいます。今日は、みなさんには“先生”として授業をしていただくんですけど……普段、10代の子と話すことってあります?平野紫耀:ないですね。神宮寺勇太:まったくない……。岸優太:だからちょっと怖いですよね。どんなことが流行っているか、とかの話になったら、“おじさん”と言われそうで怖いです。平野:そうだね。“プチおじ”が出てきそうだよね。COCO教頭:プチおじ……(笑)。こもり校長:人から相談されることはありますか?神宮寺:俺はあんまりないですね。平野:俺もないですね。岸:今、すごく頑張って見つけようとしているんですけど……ないですね。COCO教頭:ないかー! 相談するほうではありますか?平野・神宮寺:するほうでも……ないですね。こもり校長:あ〜……(笑)。岸:あんまり人と会わないかもしれない。平野:そもそもね。こもり校長:ずっと3人でいるんですか?神宮寺:そのほうが全然多いですね。こもり校長:3人は向き合っていることが一緒だから、相談とかじゃないんですかね?平野:それもありますね。3人だけで完結して、3人だけで悩んで終わるという……永遠ループで(笑)。岸:3人で相談し合う、というのはあるかもね。こもり校長:3人で作り上げている最中ってことですね。じゃあ、あまり相談をしたことがない、されたこともないかもしれないですけど……(笑)。岸:そうですね(笑)。平野:大丈夫かな……?こもり校長:10代から相談が届いていますので、よろしくお願いします!Number_i:お願いします!この日の放送では……・「体育祭の応援団長になりました。ダンスや歌が未経験なのに、200人の団員を仕切ることになり不安です」という17歳・「吹奏楽部でアルトサックスを担当しているのですが、新1年生にレギュラーをとられそうです。自分より実力がある人と競うことになった場合は、どうしたらいいですか?」という17歳・「ぶれない人に憧れているのですが、相手の意見に流されてしまう自分を変えたいです」という15歳と電話をつなぎました。初めてながらリスナーにしっかりとアドバイスを届けた3人でしたが、1人目の電話を切ったあとに平野さんは「辞任届を出したい(笑)。背中を押せたかなぁ……?」と話していました。Number_i は、4月12日に2ndデジタルシングル「Blow Your Cover」をリリース。5月27日(月)には、ミニアルバム『No.O -ring-』をリリースします。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★ https://www.tfm.co.jp/lock/2024/0415_0419/





