「青の涙」きらめく夜の海、プランクトンが発光 中国福建省
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
【新華社福州4月17日】中国福建省の平潭（へいたん）総合実験区の海域で「青の涙」と呼ばれる現象が発生している。毎年4月から6月にかけて頻繁に見られる現象で、青白い光が波間に明滅する幻想的な眺めを一目見ようと多くの観光客がやって来る。
研究によると、「青の涙」の主な原因は、植物プランクトンの一種である夜光虫の発光。夜光虫は実験区の外海に広く分布し、潮や海流の動きによって沿岸に集まる。体内の発光酵素ルシフェラーゼと発光物質ルシフェリンが外界の刺激を受けると反応を起こし、青い光を発する。発光はエネルギーを消費し、「青の涙」の光はすぐに消えてしまうため、この自然の驚異を持ち帰ることはできない。（記者/魏培全）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」を楽しむ観光客。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」を背景に記念撮影する観光客。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）
11日、平潭総合実験区の海域に現れた幻想的な光景「青の涙」を見に訪れた観光客。（平潭＝新華社配信/平潭融媒体中心提供）