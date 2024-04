次期「iPhone SE(iPhone SE 4)」の全スペックとされる情報を、リークアカウントのNguyen Phi HungがXで発信しています。

今回の報告は以前のリーク情報とは異なり、次期iPhone SEが「iPhone 14」ではなく「iPhone 13」に似ていると報告しています。ただし、iPhone 14と13のデザインに大きな違いはありません。本体には顔認証機能「Face ID」が搭載され、背面にはシングルカメラを搭載することで、「iPhone XR」に似ているとしています。

iPhone SE 4 rumored specifications:

- Size and weight: 148.5 x 71.2 x 7.8mm, 166g

- Appearance: 7000 series aluminium alloy, right-angled frame, front and rear glass (no Ceramic Shield). Front looks like iPhone 13, with Face ID support; back looks like Xr, with one camera.

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) April 7, 2024