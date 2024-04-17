大宮vs名古屋 スタメン発表
[4.17 ルヴァン杯2回戦](NACK)
※19:00開始
主審:上原直人
副審:大塚晴弘、安藤康平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 37 関口凱心
DF 26 濱田水輝
DF 5 浦上仁騎
DF 38 鈴木俊也
MF 49 大澤朋也
MF 35 清水祐輔
MF 43 中山昂大
MF 8 高柳郁弥
FW 11 中野誠也
FW 10 シュヴィルツォク
控え
GK 40 志村滉
DF 46 貫真郷
DF 47 斉藤秀輝
MF 31 阿部来誠
MF 39 泉澤仁
MF 45 種田陽
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 4 井上詩音
DF 5 吉田温紀
DF 2 野上結貴
MF 25 久保藤次郎
MF 8 椎橋慧也
MF 34 内田宅哉
MF 28 榊原杏太
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
FW 17 倍井謙
控え
GK 37 杉本大地
DF 20 三國ケネディエブス
DF 30 行徳瑛
MF 15 稲垣祥
MF 21 ターレス
MF 32 鈴木陽人
FW 9 酒井宣福
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:上原直人
副審:大塚晴弘、安藤康平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 37 関口凱心
DF 26 濱田水輝
DF 5 浦上仁騎
DF 38 鈴木俊也
MF 49 大澤朋也
MF 35 清水祐輔
MF 43 中山昂大
MF 8 高柳郁弥
FW 11 中野誠也
FW 10 シュヴィルツォク
控え
GK 40 志村滉
DF 46 貫真郷
DF 47 斉藤秀輝
MF 39 泉澤仁
MF 45 種田陽
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 4 井上詩音
DF 5 吉田温紀
DF 2 野上結貴
MF 25 久保藤次郎
MF 8 椎橋慧也
MF 34 内田宅哉
MF 28 榊原杏太
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
FW 17 倍井謙
控え
GK 37 杉本大地
DF 20 三國ケネディエブス
DF 30 行徳瑛
MF 15 稲垣祥
MF 21 ターレス
MF 32 鈴木陽人
FW 9 酒井宣福
監督
長谷川健太