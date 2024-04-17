YS横浜vsFC東京 スタメン発表
[4.17 ルヴァン杯2回戦](ニッパツ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
副審:野村修、手代木直美
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 22 大竹優心
MF 30 小島秀仁
MF 15 冨士田康人
FW 33 橋本陸斗
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
FW 14 脇坂崚平
FW 39 奥村晃司
控え
GK 21 高橋クリス
DF 17 端野拓馬
DF 26 大越寛人
DF 5 大嶋春樹
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 20 大竹悠聖
MF 7 菊谷篤資
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[FC東京]
先発
GK 1 児玉剛
DF 38 安斎颯馬
DF 3 森重真人
DF 32 土肥幹太
DF 43 徳元悠平
MF 17 寺山翼
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 11 小柏剛
FW 22 遠藤渓太
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 23 佐藤龍之介
MF 8 高宇洋
FW 28 野澤零温
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:御厨貴文
副審:野村修、手代木直美
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 22 大竹優心
MF 30 小島秀仁
MF 15 冨士田康人
FW 33 橋本陸斗
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
FW 14 脇坂崚平
FW 39 奥村晃司
控え
GK 21 高橋クリス
DF 26 大越寛人
DF 5 大嶋春樹
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 20 大竹悠聖
MF 7 菊谷篤資
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[FC東京]
先発
GK 1 児玉剛
DF 38 安斎颯馬
DF 3 森重真人
DF 32 土肥幹太
DF 43 徳元悠平
MF 17 寺山翼
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 11 小柏剛
FW 22 遠藤渓太
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 23 佐藤龍之介
MF 8 高宇洋
FW 28 野澤零温
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー