»à¼Ô¤¬100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¾À·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¡Ö¹ñÅ´Àï¸å¸ÞÂç»ö¸Î¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
100¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸ÞÂç»ö¸Î¡×
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ´Æ»»ö¸Î¤ÈÊ¹¤¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢Ê¡ÃÎ»³ÀþÄÍ¸ý±Ø¤ÈÆôºê±Ø´Ö¤Çµ¯¤¤¿Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ç¡¢107Ì¾¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢100Ì¾°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÅ´Æ»»ö¸Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÍÅ´Æ»¡Êµì¹ñÅ´¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñÍÅ´Æ»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¦¤ÁÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¹ñÅ´Àï¸å¸ÞÂç»ö¸Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡¢¹ñÅ´Àï¸å¸ÞÂç»ö¸Î¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºùÌÚÄ®²ÐºÒ¡¦Æ¶Ìì´Ý»ö¸Î¡¦»ç±À´Ý»ö¸Î
µì¹ñÅ´¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ï1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯¡Á1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤Ç¡¢»þ·ÏÎó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤Î´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¹ñÅ´Àï¸å¸ÞÂç»ö¸Î¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ºùÌÚÄ®²ÐºÒ¡Ê1951Ç¯¡Ë
¢Æ¶Ìì´Ý»ö¸Î¡Ê1954Ç¯¡Ë
£»ç±À´Ý»ö¸Î¡Ê1955Ç¯¡Ë
¤»°²ÏÅç»ö¸Î¡Ê1962Ç¯¡Ë
¥Äá¸«»ö¸Î¡Ê1963Ç¯¡Ë
¤Þ¤ººùÌÚÄ®²ÐºÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡Ê¸½¡¦º¬´ßÀþ¡Ë¤ÎºùÌÚÄ®±Ø¹½Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤¹¡£
¹©»öºî¶ÈÃæ¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿²ÍÀþ¤ËÎó¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¡£¥·¥ç¡¼¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢106¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚÄ®±Ø
Åö»þ¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤¬¡¢¾èµÒ¤¬³°¤ËÃ¦½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÈó¾ïÍÑ¥É¥¢¥³¥Ã¥¯¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÆ¶Ìì´Ý»ö¸Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¡¦È¡´Û²¤ÇÏ¢ÍíÁ¥¤¬ÂæÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÄÀË×¡¢¤Ê¤ó¤È1,430¿Í¤È¤¤¤¦À¤³¦»ËÅª¤Ë¤â¶þ»Ø¤ÎÈï³²¼Ô¿ô¤¬½Ð¤¿Á¥Çõ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£
µì¹ñÅ´¤ÏÁ¥Çõ¤Î±¿¹Ò¤â´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë»ç±À´Ý»ö¸Î¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤â¡Ö¹ñÅ´¡×¸ÞÂç»ö¸Î¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë±§¹âÏ¢ÍíÁ¥¡¦½÷ÌÚÅç²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ç±À´Ý»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ç±À´Ý¤È¤¤¤¦Á¥Çõ¤¬²ßÊªÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·ÄÀË×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢166¿Í¤¬»àË´¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´
¤µ¤Æ¡¢»ç±À´Ý»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿1955Ç¯º¢¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¡Ê¼Â¼Á¡Ë¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î¹â¤¤¿å½à¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1962Ç¯¤Ë¾ïÈØÀþ¤Î»°²ÏÅç±Ø¹½Æâ¤Çµ¯¤¤¿»°²ÏÅç»ö¸Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª·ÚÅÙ¤ÊÃ¦Àþ¡¦Ää»ß»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²ßÊªÎó¼Ö¤Ë¾å¤êÅÅ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢160¿Í¤¬»àË´¤¹¤ëÂç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°²ÏÅç±Ø¤Î±Ø´ÇÈÄ
¤Þ¤¿ÍâÇ¯¤ÎÄá¸«»ö¸Î¤Ï¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÎÄá¸«±Ø ¡Á¿·»Ò°Â±Ø´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â·ÚÅÙ¤ÊÃ¦Àþ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²ßÊªÎó¼Ö¤Ë²£¿Ü²ìÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀèÆ¬¼Ö¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²¼¤ê²£¿Ü²ìÀþÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÂç»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£161¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦¿Í¤äÊªÉÊ¤ÎÍ¢Á÷ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²ÌÈ¯À¸¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀþÏ©¾å¤Ç°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¶ÛµÞÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤¬²áÌ©¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²áÌ©¥À¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¡¦ºÒ³²¤Ï¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò²á¤®¤¿¤ê¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½ÉÔÁ´¾õÂÖ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å½Ò¤Î»°²ÏÅç»ö¸Î¡¦Äá¸«»ö¸Î¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡ÊÎ¾¼Ô¤ÏÆóÇ¯´Ö¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤Þ¤¿Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Æ¶Ìì´Ý»ö¸Î¡¦»ç±À´Ý»ö¸Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë»þÂå¤¬²¼¤ë¤È¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤¬Ï¢Â³¤·¤Æµ¯¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏÀéÆü¥Ç¥Ñ¡¼¥È²ÐºÒ¡¦ÂÀÍÎ¥Ç¥Ñ¡¼¥È²ÐºÒ¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê100¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÂç²ÐºÒ¤¬Ï¢Â³È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹ñÅ´¸ÞÂç»ö¸Î¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¸Î¡¦ºÒ³²»öÎã¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»²¹Í»ñÎÁ
»ö¸ÎºÒ³²¸¦µæ¼¼