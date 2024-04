X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのリーダー・YOSHIKIが17日、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手(29)、山本由伸選手(25)との“豪華”な3ショットを披露した。YOSHIKIは同日(日本時間)、ドジャー・スタジアムでの試合(対ワシントン・ナショナルズ戦)直前に、パフォーマンスを披露。大谷選手、山本選手とは事前に対面する時間があったそうで、「I’ll play Endless Rain and the national anthem soon! まもなく始まるよ!」というコメントとともに球場でのオフショットを公開した。なお、この日の試合は6対2で見事ドジャースが勝利している。世界で活躍する3人が集った写真に「やばー」「すげーーー!」「凄いスリーショット」「うわあ 世界で有名な人がいてびっくりします」「夢の共演」「格好良いですね!」「素敵なお写真」「日本の誇り、日本の宝ですね」など、興奮混じりのコメントが相次いで寄せられた。