大阪府では、大阪を代表する土産物や加工食品又はこれに準じる商品を「大阪産(もん)名品」として認証し、PRしています。

この度、大阪産(もん)名品の新規募集を開始しました。ご応募いただいた商品について、審査のうえ、新たに大阪産(もん)名品として認証する予定です。

お土産物等、お持ち帰りができる加工食品を製造、販売されているみなさま、自慢の商品をぜひご応募ください!

1 対象商品

・土産物等として持ち帰りできる加工食品に限ります(お店で飲食する加工食品は除きます)。

・製造開始から5年以上が経過していること。

・申請は、各者1商品までです。

2 申請者の資格

大阪府内に主たる事業所を有し、認証を受けようとする商品を国内で製造(他事業者に委託して製造する場合を含む)している食品加工業者等

3 募集期間

令和6年4月17日(水曜日)14時から同年6月10日(月曜日)17時まで

※詳細は募集案内ページをご確認ください

(URL)https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/meihin/r6meihinboshu.html

■問合せ先

大阪府 環境農林水産部 流通対策室

ブランド戦略推進課 産業連携グループ

電話:06-6210-9606

mail:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp

