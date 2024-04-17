中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

【新華社酒泉4月17日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、有人宇宙船「神舟18号」を積んだ運搬ロケット「長征2号F遥18」が17日、発射エリアへの移動を終えたと発表した。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、今後は各種機能の確認や合同試験を行い、近日中に機会を見て打ち上げるとしている。

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへの移動を始める運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへの移動を始める運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国の有人宇宙船「神舟１８号」、近く打ち上げ 発射エリアへ

17日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥18」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）