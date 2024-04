DF西尾隆矢が肘打ちで一発退場 日本代表「自分たちで難しくした。なかなか厳しい試合になった」と反省【サッカー U-23アジア杯】

西尾隆矢 Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

<2024年4月16日(火)AFC U23アジアカップ カタール2024 グループB 日本 1-0 中国 @ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム>

サッカーU23日本代表は4月16日、カタールで開催中のU23アジアカップB組初戦に臨んだ。

前半半ばに日本のCKの直後、DF西尾隆矢選手(C大阪)が背後から寄せてきた相手を振り払って肘打ちとなり、VARの確認で前半17分に一発退場。日本は一人少ない10人で80分近い残り時間を戦うことになった。

日本は退場者を出しながらもMF松木玖生選手(F東京)のゴールを守り切って1-0の勝利を挙げ、パリ・オリンピックのアジア最終予選を兼ねた大会で白星スタートを切った。

日本は次戦、19日の第2戦でUAEと対戦する。UAEはこの日の対戦で韓国に0-1で敗れており、日本がUAEに勝てばグループステージ最終の22日の韓国戦を待たずにB組2位以内が確定して、準々決勝進出が決まる可能性がある。

試合後、藤田譲瑠チマ選手(シントトロイデン)は退場者を出したことで「自分たちで難しくした」と反省も、「90分間、チームとして無失点に抑えることができた。そこはプラス」と振り返った。

MF松木玖生選手(F東京)も、「タフに戦い続けて守ることができた。あわよくば、セットプレーでもう1点獲りたかったが、自分たちの強さが出た。この苦しいゲームを勝ち切れたことは大きい。次につながった」と話した。

大岩剛監督は、「アクシデントは想定していたが、なかなか厳しい試合になった」と振り返った。

退場者を出した後の対応については、「戦術的な要素は伝えたが、選手個々の個人戦術やグループの攻守においてのつながりが、非常によくでていた」と、選手たちの対応を評価した。

中2日で迎えるUAEとの第2戦は、連勝すれば8強進出が決まる可能性もある。指揮官は「回復と分析」をポイントに挙げ、「23人全員で向かいたい」と話した。

今大会で用意されているパリ行きチケットは3枚。上位3チームに入ればオリンピック出場権を獲得となり、4位チームは最後の1枠をかけて5月9日にフランスでアフリカ予選4位のギニアとの大陸間プレーオフに臨むことになる。





<グループステージ>

■グループA

カタール

オーストラリア

ヨルダン

インドネシア

■グループB

韓国

日本

UAE

中国

■グループC

サウジアラビア

タイ

タジキスタン

イラク

■グループD

ウズベキスタン

クウェート

ベトナム

マレーシア



<試合日程>

■グループステージ

4/16(火)22:00 日本 vs 中国

4/19(金)24:30 日本 vs UAE

4/22(月)22:00 日本 vs 韓国

■ノックアウトステージ

4/25(木)~26(金)準々決勝

4/29(月)準決勝

5/2(木)3位決定戦

5/3(金)決勝