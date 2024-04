米Disney+は、現地時間の5月15日から世界配信する映画「Queen Rock Montreal」を、イマーシブサウンドの「IMAX Enhanced sound powered by DTS」で提供すると発表した。また「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」や「エンドゲーム」「ドクター・ストレンジ」といった一部のマーベル作品もIMAX Enhanced sound powered by DTSで配信する。

なお、日本国内での提供有無については明かされていない。

これにより、家庭でもIMAX品質の映像とサウンドを体験可能。劇場用ミックスのダイナミックレンジを維持しつつ、家庭でより没入感あるサラウンド体験ができるDTSのオブジェクトオーディオ技術「DTS:X」が活用されている。

対応機器は、ソニーやハイセンス、シャープ、シャオミなどのDTS:X対応Android/Google TVを皮切りに順次拡大予定。デノンやマランツ、HBLといったDTS:X対応AVアンプでも、提供開始と同時にIMAX Enhanced soundを楽しめるとのこと。

第1弾作品となる「Queen Rock Montreal」は、1981年11月24日~25日にカナダ・モントリオールで行なわれたクイーンの伝説的コンサートの模様をIMAX用にデジタルリマスターした作品。日本では2月22日から4日間限定で劇場公開された。

あわせてIMAX Enhanced sound powered by DTSで提供されるマーベル・スタジオ作品は次のとおり(いずれも原題)。

Ant-Man and the Wasp Ant-Man and the Wasp: Quantumania Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Black Panther Black Panther: Wakanda Forever Black Widow Captain America: Civil War Captain Marvel Doctor Strange Doctor Strange in the Multiverse of Madness Eternals Guardians of the Galaxy (Vol. 2) Guardians of the Galaxy (Vol. 3) The Marvels Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Thor: Ragnarok Thor: Love & Thunder