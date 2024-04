【アーケードアーカイブス エメラルディア】4月18日 発売予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用パズル「アーケードアーカイブス エメラルディア」を4月18日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版が838円。

「エメラルディア」は、1993年にナムコから発表されたパズルゲーム。落ちてくるキューブを同じ色で2回落としてぶつけると消すことができる。本作は、ストーリーを楽しむアドベンチャー、ひたすらパズルを楽しむノーマル、対戦モードが遊べる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブとニコニコ生放送にて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。

4月18日は「エメラルディア特集」。開発の二村忍氏、神戸純子氏、伊藤秀昭氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

