ME:I、デビューシングル初日売上17.6万枚で「デイリーシングル」1位【オリコンランキング】
ME:I（ミーアイ）のデビューシングル「MIRAI（Click／Sugar Bomb）」が、発売初日（店着日）に17.6万枚を売り上げ、17日発表の2024年4月16日付「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得した。
【動画】ME:I、デビューシングル収録の「Click」MV
ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称：日プガールズ／日プ）から誕生した11人組ガールズグループ。メンバーは、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMI。デビュー前に行った初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』では、全9公演で約6.5万人を動員した。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年4月16日付）＞
【動画】ME:I、デビューシングル収録の「Click」MV
ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称：日プガールズ／日プ）から誕生した11人組ガールズグループ。メンバーは、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMI。デビュー前に行った初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』では、全9公演で約6.5万人を動員した。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年4月16日付）＞