¡ÚME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë11¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¿¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×ÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ä¡ÛÆü¥×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/04/17¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬4·î17Æü¤ËDEBUT SINGLE¡ØMIRAI¡Ù¤Ç¿ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éME:I¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ÎÈäÏª¶Ê¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Þ¤È¤á¡ä
¡ÚÁ´°÷¥½¥í¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛME:I¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÈ©¸«¤»°áÁõ
ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤é2023Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¡£2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¡¢2021Ç¯¤ÎINI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë±þÊçÁí¿ôÌó14,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿COCORO¡¢MIU¡¢MOMONA¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢AYANE¡¢KEIKO¡¢KOKONA¡¢RINON¡¢SUZU¡¢TSUZUMI¡£
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏJO1¤¬20.2ºÐ¡¢INI¤¬21.3ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖME:I¡×¤Ï18.6ºÐ¡Ê2023Ç¯12·î16Æü¤Î·ëÀ®Æü»þÅÀ¡Ë¤È³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¡£Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷»þÅÀ¤Ç162.0cm¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÆÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMIRAI¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØClick¡Ù¤Ï¡ÆClick¡Ç¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡£ ¡ÈÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ëME:I¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò¹þ¤á¤¿²Î»ì¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ME:I¤ÏLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¿·Ë¡¿Í¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLAPONE GIRLS¡×¡Ê¥é¥Ý¥Í¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏYOU:ME¡Ê¥æ¡¼¥ß¡¼¡Ë¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏME:EYE¡Ê¥ß¥ã¥¤¡Ë¡£
¢¨Ç¯Îð½ç
À¸Ç¯·îÆü¡§2000¡¿11¡¿01
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§166
¼ñÌ£¡§¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¥®¥¿¡¼
ÆÃµ»¡§´Ú¹ñ¸ì
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¿´¤Û¤°¤¹Ìþ¤·¤Î¹â²»¥Ü¥¤¥¹
½ç°ÌÊÑÁ«¡§2¢ª1¢ª2¢ª2¢ª2¢ª8¢ª11
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§552,603É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¡¿¥°¥ë¡¼¥×¥Ð¥È¥ë¡¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¡¿¥Ç¥Ó¥å¡¼É¾²Á³Ú¶Ê¡õ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡Ø¤ª¤â¤«¤²¡Ùmilet¡ßAimer¡ß´öÅÄ¤ê¤é¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¢
COCORO¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù½Ð±é¤ä¡¢avexÌ¾¸Å²°¹»¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º®¹ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦NINè¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×Cherry Bullet¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã¦Âà¤«¤é3Ç¯È¾°Ê¾å¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËºÆÄ©Àï¤·¡¢½é²ó¤«¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Örebloom¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿MOMONA¤È¤Îå«¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤Ï·òºß¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ð¥È¥ë¤ÎºÝ¤ÏÅ¨¥Á¡¼¥à¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤òÇÛÎ¸¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÂç»ö¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Õ¸«¤âÅÁ¤¨¤ë¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Îý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¿ÍÊÁ¥»¥ó¥¿¡¼2°Ì¤Ë¤âÁª½Ð¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Î¡È¸«¼é¤ëÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆÊñÍÆÎÏ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2002¡¿01¡¿11
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§ISTP
¿ÈÄ¹¡§162.5
¼ñÌ£¡§¥è¥¬¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¡¢ÎÁÍý¡¢¿å±Ë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÊÙ¶¯¡¢ÎÁÍý¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§°µÅÝÅª¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§5¢ª4¢ª4¢ª4¢ª4¢ª2¢ª4
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§655,210É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
aespa¡ØSpicy¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§JO1¡ØShine A Light¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡
NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNizi Project¡Ù¡¢Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤òÀ¸¤ó¤À¡ØGirls Planet 999¡Ù¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MIU¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ØLEAP HIGH!¡ÁÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Á¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎHYBE LABELS¤Î»±²¼¤ËÅö¤¿¤ëADOR½êÂ°¤ÎNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿²áµî¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈåºÎï¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¡£ME:I¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÈMIU¤é¤·¤µ¡É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¸ÀÆ°¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2003¡¿10¡¿22
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî
MBTI¡§ENFJ
¿ÈÄ¹¡§163
¼ñÌ£¡§¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é
ÆÃµ»¡§¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Å·²¼ÌµÅ¨¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§4¢ª2¢ª1¢ª3¢ª3¢ª1¢ª1
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§1,116,716É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§BLACKPINK¡ØShut Down¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎý½¬À¸¤Î1¿Í¡£2021Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ë¤â¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¸Ä¿Í¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÎº¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¡£¹â½ç°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¾ï¤Ë¹â½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï2°Ì¤ÈÌó40ËüÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ1°Ì¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅÓÃæ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬ÁýÉý¡£²û¤¬¿¼¤¤¾ðÇ®Åª¤ÊÀ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¸å¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö³§¤ÎÌû²÷¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×Ã´Åö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2004¡¿08¡¿07
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì
MBTI¡§ISFJ
¿ÈÄ¹¡§162
¼ñÌ£¡§ÍÎ³Ú´Õ¾Þ¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¡¢ÎÁÍý
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¤±¤ó¶Ì
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§´°Á´Ìµ·ç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
½ç°ÌÊÑÁ«¡§7¢ª7¢ª3¢ª1¢ª1¢ª4¢ª9
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§588,173É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
JO1¡ØTiger¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥À¥ó¥¹¡§INI¡ØRocketeer¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡
LDH¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦Girls2¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ò2023Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù¤ÇÌ¥¤»¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎÏ¶¯¤¤¿¶¤ê¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´°àú¤ËÌ¥Î»¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¸½¾ìÉ¼¿ô¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¼þ¤ê¤ÎÎý½¬À¸¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶µ¤¨¤ë»Ñ¤ä¥Á¡¼¥à¤òºÓÇÛ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤âËè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿RAN¤ÏME:I¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸£°ú¤·¡¢¡ÖClick¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2004¡¿12¡¿04
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
MBTI¡§ISFP
¿ÈÄ¹¡§160
¼ñÌ£¡§²Î¡¢¤«¤É¹½ä¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§²Î¡¢³¨¡¢¤ªÎÁÍý
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ã¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à
½ç°ÌÊÑÁ«¡§31¢ª32¢ª37¢ª33¢ª20¢ª10¢ª7
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§593,457É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
Da-iCE¡ØCITRUS¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù1ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡ØHero¡Ù°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¿¡ØAtoZ¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë£
²áµî¤Ë¤ÏÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¼õ¸³¤â·Ð¸³¡¢À¼³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¡£¤·¤«¤·¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ä´¤Î²Î¤¤Êý¤¬ÊÊ¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢È¯À¼ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë¿Ê²½¡£¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¡ÖÃ¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤È¤·¤Æ¡Ö²»Äø¤ÏÇ¤¤»¤Æ¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢2pickÅêÉ¼¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶âÈ±¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¡ÖÅ·À¤Î¥Ö¥í¥ó¥ÉÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2005¡¿05¡¿15
½Ð¿ÈÃÏ¡§´ä¼ê
MBTI¡§INTP
¿ÈÄ¹¡§158
¼ñÌ£¡§ºî»ìºî¶Ê
ÆÃµ»¡§ÃãÆ»
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¾ÂÍî¤Á¡ª¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ÎÉ±
½ç°ÌÊÑÁ«¡§9¢ª10¢ª9¢ª8¢ª6¢ª5¢ª3
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§686,868É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
IZ*ONE¡Ø¹¥¤¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡Ù¡¿ÇµÌÚºä46¡ØÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØFirst Love¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¦
½é²ó¤«¤é¤³¤Ö¤·¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬SNS¾å¤Ç¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿AYANE¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î²»³Ú¥ò¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²Î¾§»þ¤ÎÆ²¡¹¤·¤¿»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÈÀÅ¤«¤ÊÃý¤êÊý¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÍî¤Á¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¥¹¥¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò1¤Ä1¤ÄÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤«¤é¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Â¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2005¡¿11¡¿27
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§ENFP
¿ÈÄ¹¡§160
¼ñÌ£¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÊÒÌÜ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Â¿ºÍ¤ÊÍÛ¥¥ã¥é¥Ã¥Ñ¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§18¢ª12¢ª12¢ª11¢ª8¢ª11¢ª8
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§591,650É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØÈþ¿Í¡Ù¡¿¡Ø¾®°Ëâ¡ÊBaddie¡Ë¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼£
¸ÄÀÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤à¼þ¤ê¤ÎÎý½¬À¸¤òÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤È¾ï¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹À¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿KEIKO¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤òÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤Ø¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¥é¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÀÖÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê4·î3ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿01¡¿30
½Ð¿ÈÃÏ¡§»°½Å
MBTI¡§ISTP
¿ÈÄ¹¡§165
¼ñÌ£¡§²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¡¢Æ±¤¸Êª¤ò¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ëá¤«¤ìµ±¤¯Å·Á³¤Î¿¿¼î
½ç°ÌÊÑÁ«¡§6¢ª6¢ª7¢ª10¢ª11¢ª7¢ª6
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§593,913É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
Perfume¡ØFLASH¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù1ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØFirst Love¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤È¤â¤ËÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼Æ±Î¨2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Îý½¬À¸¿ï°ì¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡£ÅÄ¼Ë½Ð¿È¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÉ÷·Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ð¥È¥ë¤ÎÅÙ¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ëÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃç½¡º¬ÍüÇµ¤«¤é¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾þ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤ÊÆâÌÌ¤È¡¢¸¬µõ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Êº¬À¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µÛ¼ýÎÏ¤ò¸«¤»À®Ä¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿09¡¿30
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§164
¼ñÌ£¡§¿²¤ë¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¥³¥¹¥á½¸¤á
ÆÃµ»¡§Áá¸ý¸ÀÍÕ
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ç´é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖJK
½ç°ÌÊÑÁ«¡§23¢ª20¢ª17¢ª16¢ª17¢ª3¢ª2
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§700,305É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡¿NewJeans¡ØHype Boy¡Ù1ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØÈþ¿Í¡Ù¡¿¡ØAtoZ¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ªÈ×¤Ë½ç°Ì¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¡¢MOMONA¤ËÂ³¤¤¤Æ2°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿RINON¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÇÌÜ¤Èçæ¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸ø³«»þ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤äÂî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥»¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç³«²Ö¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Á´¤ÆÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òËí»ì¤Ë¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤¹¤Ê¤ÉÉé¤±¤º·ù¤¤¡£ZÀ¤Âå¤é¤·¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤µ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±À¤Âå¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏKEIKO¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿12¡¿16
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§164
¼ñÌ£¡§¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¤æ¤ë¤Õ¤ïØá°Í·¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§1¢ª3¢ª5¢ª5¢ª5¢ª14¢ª5
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§631,708É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
aespa¡ØSpicy¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥À¥ó¥¹¡§INI¡ØRocketeer¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤
¡ØLEAPHIGH¡ª¡ÁÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Á¡Ù¸ø³«»þ¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿SUZU¤Ï¡¢Åö»þ16ºÐ¤Ê¤¬¤é´°À®¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò»ý¤Á¡¢°ìÀÚ¤Î·ÐÎò¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£ÊüÁ÷ÃæÈ×¤Ë¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î5·î¤ËÃ±¿È´Ú¹ñ¤ØÅÏ¤êÍÌ¾¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢Îý½¬À¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬È¾Ç¯¤Ç·ÀÌóÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤ò¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ËÉ½¸½ÎÏ¤ò¾å¤²¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¤âÉ½¾ð¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¡¢¸«»ö17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÇ¯Áê±þ¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ìþ¤··Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ¥ÎÏ¡£TSUZUMI¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2007¡¿01¡¿22
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî
MBTI¡§ENFP
¿ÈÄ¹¡§158
¼ñÌ£¡§¿²¤ë¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤³¤È¡¢¸ýÅ«¤ò¿á¤¯¤³¤È¡¢Àå¤ÇÌÄ¤é¤¹¥³¥Ã¤È¤¤¤¦²»¤òÂç¤¤¯½Ð¤»¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¹ñÊõµé¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È
½ç°ÌÊÑÁ«¡§3¢ª5¢ª6¢ª9¢ª7¢ª6¢ª10
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§577,903É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
ITZY¡ØWANNABE¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡ØHero¡Ù°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é²ó¤ÇÎý½¬À¸É¾²Á1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÎÏ¤ò³è¤«¤·Á´¥Ð¥È¥ë¤Ç°µÅÝ¤·Â³¤±¤¿TSUZUMI¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡ÊJO YURI¡Ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾ï¤Ë¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÊü¤Ä¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃãÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ²½¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤é¤·¤¤¥Ô¥å¥¢¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë
ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤é2023Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¡£2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¡¢2021Ç¯¤ÎINI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë±þÊçÁí¿ôÌó14,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿COCORO¡¢MIU¡¢MOMONA¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢AYANE¡¢KEIKO¡¢KOKONA¡¢RINON¡¢SUZU¡¢TSUZUMI¡£
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏJO1¤¬20.2ºÐ¡¢INI¤¬21.3ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖME:I¡×¤Ï18.6ºÐ¡Ê2023Ç¯12·î16Æü¤Î·ëÀ®Æü»þÅÀ¡Ë¤È³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¡£Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷»þÅÀ¤Ç162.0cm¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÆÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMIRAI¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØClick¡Ù¤Ï¡ÆClick¡Ç¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡£ ¡ÈÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ëME:I¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò¹þ¤á¤¿²Î»ì¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ME:I¤ÏLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¿·Ë¡¿Í¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLAPONE GIRLS¡×¡Ê¥é¥Ý¥Í¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏYOU:ME¡Ê¥æ¡¼¥ß¡¼¡Ë¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏME:EYE¡Ê¥ß¥ã¥¤¡Ë¡£
¢¡ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¢¨Ç¯Îð½ç
¢¡COCORO¡á²ÃÆ£¿´¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤³¤³¤í¡¿23¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2000¡¿11¡¿01
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§166
¼ñÌ£¡§¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¥®¥¿¡¼
ÆÃµ»¡§´Ú¹ñ¸ì
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¿´¤Û¤°¤¹Ìþ¤·¤Î¹â²»¥Ü¥¤¥¹
½ç°ÌÊÑÁ«¡§2¢ª1¢ª2¢ª2¢ª2¢ª8¢ª11
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§552,603É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¡¿¥°¥ë¡¼¥×¥Ð¥È¥ë¡¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¡¿¥Ç¥Ó¥å¡¼É¾²Á³Ú¶Ê¡õ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡Ø¤ª¤â¤«¤²¡Ùmilet¡ßAimer¡ß´öÅÄ¤ê¤é¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¢
COCORO¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù½Ð±é¤ä¡¢avexÌ¾¸Å²°¹»¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º®¹ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦NINè¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×Cherry Bullet¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã¦Âà¤«¤é3Ç¯È¾°Ê¾å¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËºÆÄ©Àï¤·¡¢½é²ó¤«¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Örebloom¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿MOMONA¤È¤Îå«¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤Ï·òºß¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ð¥È¥ë¤ÎºÝ¤ÏÅ¨¥Á¡¼¥à¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤òÇÛÎ¸¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÂç»ö¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Õ¸«¤âÅÁ¤¨¤ë¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Îý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¿ÍÊÁ¥»¥ó¥¿¡¼2°Ì¤Ë¤âÁª½Ð¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Î¡È¸«¼é¤ëÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆÊñÍÆÎÏ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡MIU¡áÝ¯°æÈþ±©¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤ß¤¦¡¿22¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002¡¿01¡¿11
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§ISTP
¿ÈÄ¹¡§162.5
¼ñÌ£¡§¥è¥¬¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¡¢ÎÁÍý¡¢¿å±Ë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÊÙ¶¯¡¢ÎÁÍý¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§°µÅÝÅª¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§5¢ª4¢ª4¢ª4¢ª4¢ª2¢ª4
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§655,210É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
aespa¡ØSpicy¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§JO1¡ØShine A Light¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡
NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNizi Project¡Ù¡¢Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤òÀ¸¤ó¤À¡ØGirls Planet 999¡Ù¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MIU¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ØLEAP HIGH!¡ÁÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Á¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎHYBE LABELS¤Î»±²¼¤ËÅö¤¿¤ëADOR½êÂ°¤ÎNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿²áµî¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈåºÎï¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¡£ME:I¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÈMIU¤é¤·¤µ¡É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¸ÀÆ°¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡MOMONA¡á³Þ¸¶ÅíÆà¡Ê¤«¤µ¤Ï¤é¡¦¤â¤â¤Ê¡¿20¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003¡¿10¡¿22
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî
MBTI¡§ENFJ
¿ÈÄ¹¡§163
¼ñÌ£¡§¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é
ÆÃµ»¡§¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Å·²¼ÌµÅ¨¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§4¢ª2¢ª1¢ª3¢ª3¢ª1¢ª1
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§1,116,716É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§BLACKPINK¡ØShut Down¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎý½¬À¸¤Î1¿Í¡£2021Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ë¤â¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¸Ä¿Í¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÎº¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¡£¹â½ç°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¾ï¤Ë¹â½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï2°Ì¤ÈÌó40ËüÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ1°Ì¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅÓÃæ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬ÁýÉý¡£²û¤¬¿¼¤¤¾ðÇ®Åª¤ÊÀ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¸å¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö³§¤ÎÌû²÷¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×Ã´Åö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡RAN¡áÀÐ°æÍö¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤é¤ó¡¿19¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2004¡¿08¡¿07
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì
MBTI¡§ISFJ
¿ÈÄ¹¡§162
¼ñÌ£¡§ÍÎ³Ú´Õ¾Þ¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¡¢ÎÁÍý
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¤±¤ó¶Ì
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§´°Á´Ìµ·ç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
½ç°ÌÊÑÁ«¡§7¢ª7¢ª3¢ª1¢ª1¢ª4¢ª9
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§588,173É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
JO1¡ØTiger¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥À¥ó¥¹¡§INI¡ØRocketeer¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡
LDH¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦Girls2¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ò2023Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù¤ÇÌ¥¤»¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎÏ¶¯¤¤¿¶¤ê¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´°àú¤ËÌ¥Î»¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¸½¾ìÉ¼¿ô¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¼þ¤ê¤ÎÎý½¬À¸¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶µ¤¨¤ë»Ñ¤ä¥Á¡¼¥à¤òºÓÇÛ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤âËè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿RAN¤ÏME:I¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸£°ú¤·¡¢¡ÖClick¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡SHIZUKU¡áÈÓÅÄÛÙ·î¡Ê¤¤¤¤¤À¡¦¤·¤Å¤¯¡¿19¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2004¡¿12¡¿04
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
MBTI¡§ISFP
¿ÈÄ¹¡§160
¼ñÌ£¡§²Î¡¢¤«¤É¹½ä¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§²Î¡¢³¨¡¢¤ªÎÁÍý
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ã¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à
½ç°ÌÊÑÁ«¡§31¢ª32¢ª37¢ª33¢ª20¢ª10¢ª7
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§593,457É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
Da-iCE¡ØCITRUS¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù1ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡ØHero¡Ù°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¿¡ØAtoZ¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë£
²áµî¤Ë¤ÏÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¼õ¸³¤â·Ð¸³¡¢À¼³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¡£¤·¤«¤·¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ä´¤Î²Î¤¤Êý¤¬ÊÊ¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢È¯À¼ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë¿Ê²½¡£¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¡ÖÃ¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤È¤·¤Æ¡Ö²»Äø¤ÏÇ¤¤»¤Æ¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢2pickÅêÉ¼¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶âÈ±¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¡ÖÅ·À¤Î¥Ö¥í¥ó¥ÉÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡AYANE¡á¹â¸«Ê¸Ç«¡Ê¤¿¤«¤ß¡¦¤¢¤ä¤Í¡¿18¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2005¡¿05¡¿15
½Ð¿ÈÃÏ¡§´ä¼ê
MBTI¡§INTP
¿ÈÄ¹¡§158
¼ñÌ£¡§ºî»ìºî¶Ê
ÆÃµ»¡§ÃãÆ»
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¾ÂÍî¤Á¡ª¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ÎÉ±
½ç°ÌÊÑÁ«¡§9¢ª10¢ª9¢ª8¢ª6¢ª5¢ª3
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§686,868É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
IZ*ONE¡Ø¹¥¤¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡Ù¡¿ÇµÌÚºä46¡ØÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØFirst Love¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¦
½é²ó¤«¤é¤³¤Ö¤·¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬SNS¾å¤Ç¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿AYANE¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î²»³Ú¥ò¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²Î¾§»þ¤ÎÆ²¡¹¤·¤¿»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÈÀÅ¤«¤ÊÃý¤êÊý¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÍî¤Á¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¥¹¥¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò1¤Ä1¤ÄÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤«¤é¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Â¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¢¡KEIKO¡áÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤±¤¤¤³¡¿18¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2005¡¿11¡¿27
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ
MBTI¡§ENFP
¿ÈÄ¹¡§160
¼ñÌ£¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÊÒÌÜ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Â¿ºÍ¤ÊÍÛ¥¥ã¥é¥Ã¥Ñ¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§18¢ª12¢ª12¢ª11¢ª8¢ª11¢ª8
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§591,650É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡¿Perfume¡ØTOKYO GIRL¡Ù2ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØÈþ¿Í¡Ù¡¿¡Ø¾®°Ëâ¡ÊBaddie¡Ë¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼£
¸ÄÀÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤à¼þ¤ê¤ÎÎý½¬À¸¤òÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤È¾ï¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹À¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿KEIKO¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤òÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤Ø¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¥é¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÀÖÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê4·î3ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡KOKONA¡áº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤³¤³¤Ê¡¿18¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿01¡¿30
½Ð¿ÈÃÏ¡§»°½Å
MBTI¡§ISTP
¿ÈÄ¹¡§165
¼ñÌ£¡§²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¡¢Æ±¤¸Êª¤ò¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ëá¤«¤ìµ±¤¯Å·Á³¤Î¿¿¼î
½ç°ÌÊÑÁ«¡§6¢ª6¢ª7¢ª10¢ª11¢ª7¢ª6
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§593,913É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
Perfume¡ØFLASH¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù1ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØFirst Love¡Ù¡¿¡ØTOXIC¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤È¤â¤ËÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼Æ±Î¨2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Îý½¬À¸¿ï°ì¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡£ÅÄ¼Ë½Ð¿È¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÉ÷·Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ð¥È¥ë¤ÎÅÙ¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ëÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃç½¡º¬ÍüÇµ¤«¤é¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾þ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤ÊÆâÌÌ¤È¡¢¸¬µõ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Êº¬À¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µÛ¼ýÎÏ¤ò¸«¤»À®Ä¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¢¡RINON¡áÂ¼¾åÍþ°É¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤ê¤Î¤ó¡¿17¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿09¡¿30
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§164
¼ñÌ£¡§¿²¤ë¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¥³¥¹¥á½¸¤á
ÆÃµ»¡§Áá¸ý¸ÀÍÕ
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§Ç´é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖJK
½ç°ÌÊÑÁ«¡§23¢ª20¢ª17¢ª16¢ª17¢ª3¢ª2
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§700,305É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡¿NewJeans¡ØHype Boy¡Ù1ÁÈ¡¿¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØÈþ¿Í¡Ù¡¿¡ØAtoZ¡Ù¡¿¡ØÁÛÁü°Ê¾å¡Ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ªÈ×¤Ë½ç°Ì¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¡¢MOMONA¤ËÂ³¤¤¤Æ2°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿RINON¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÇÌÜ¤Èçæ¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸ø³«»þ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤äÂî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥»¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç³«²Ö¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Á´¤ÆÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òËí»ì¤Ë¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤¹¤Ê¤ÉÉé¤±¤º·ù¤¤¡£ZÀ¤Âå¤é¤·¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤µ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±À¤Âå¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏKEIKO¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡SUZU¡á»³ËÜ¤¹¤º¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¹¤º¡¿17¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2006¡¿12¡¿16
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
MBTI¡§INFP
¿ÈÄ¹¡§164
¼ñÌ£¡§¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¤æ¤ë¤Õ¤ïØá°Í·¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼
½ç°ÌÊÑÁ«¡§1¢ª3¢ª5¢ª5¢ª5¢ª14¢ª5
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§631,708É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
aespa¡ØSpicy¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥À¥ó¥¹¡§INI¡ØRocketeer¡Ù¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤
¡ØLEAPHIGH¡ª¡ÁÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Á¡Ù¸ø³«»þ¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿SUZU¤Ï¡¢Åö»þ16ºÐ¤Ê¤¬¤é´°À®¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò»ý¤Á¡¢°ìÀÚ¤Î·ÐÎò¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£ÊüÁ÷ÃæÈ×¤Ë¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î5·î¤ËÃ±¿È´Ú¹ñ¤ØÅÏ¤êÍÌ¾¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢Îý½¬À¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬È¾Ç¯¤Ç·ÀÌóÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤ò¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ËÉ½¸½ÎÏ¤ò¾å¤²¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¤âÉ½¾ð¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¡¢¸«»ö17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÇ¯Áê±þ¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ìþ¤··Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ¥ÎÏ¡£TSUZUMI¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡TSUZUMI¡á³¤Ï·¸¶¸Ý¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é¡¦¤Ä¤Å¤ß¡¿17¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2007¡¿01¡¿22
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî
MBTI¡§ENFP
¿ÈÄ¹¡§158
¼ñÌ£¡§¿²¤ë¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤³¤È¡¢¸ýÅ«¤ò¿á¤¯¤³¤È¡¢Àå¤ÇÌÄ¤é¤¹¥³¥Ã¤È¤¤¤¦²»¤òÂç¤¤¯½Ð¤»¤ë¤³¤È
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡§¹ñÊõµé¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È
½ç°ÌÊÑÁ«¡§3¢ª5¢ª6¢ª9¢ª7¢ª6¢ª10
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¿ô¡§577,903É¼
¡ãÈäÏª¶Ê¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ä
ITZY¡ØWANNABE¡Ù¡¿SPEED¡ØBody¡õSoul¡Ù2ÁÈ¡¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¡ØHero¡Ù°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¿¡Ø¡õME¡Ù¡¿¡ØCHOPPY CHOPPY¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é²ó¤ÇÎý½¬À¸É¾²Á1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÎÏ¤ò³è¤«¤·Á´¥Ð¥È¥ë¤Ç°µÅÝ¤·Â³¤±¤¿TSUZUMI¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡ÊJO YURI¡Ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾ï¤Ë¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÊü¤Ä¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃãÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ²½¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤é¤·¤¤¥Ô¥å¥¢¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û