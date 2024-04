MIYAVIが、アルバムリリースを記念した東名阪ツアー『MIYAVI “Lost In Love” Japan Tour 2024』を開催。さらに、5月8日にリリースされるニューシングル『Running In My Head』のジャケットが公開された。

(関連:MIYAVI、異なる魅力を発揮した驚きの2日間 挑戦欲を爆発させたデビュー20周年追加公演)

4月3日に2部作となるアルバム『Lost In Love, Found In Pain』の前編『Lost In Love』を、日本限定先行という形でリリースしたMIYAVI。今回のツアーは、本作のリリースを記念したライブツアーで、6月に東京 Spotify O-EAST、名古屋 ボトムライン、大阪 BIGCATの全3都市3会場で開催される。詳細は後日オフィシャルホームページにて発表予定。

表題曲が映画『コードギアス 奪還のロゼ』オープニング主題歌に起用されているニューシングル『Running In My Head』のジャケットは、主人公のロゼが描かれた描き下ろしのイラストに。ロゼが作品でも印象的に登場するポージングで描かれ、“ギアスマーク”も象徴的にあしらわれている。

本楽曲はライブでもすでに披露されており、MIYAVIらしい重厚でスリリングなギターサウンドが響く、アップテンポなロックチューンに仕上がっている。

(文=リアルサウンド編集部)