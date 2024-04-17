¤Þ¤â¤Ê¤¯Ž¢¿·Ê¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆüŽ£¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡Ä¿·Ê¹¶¨²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿"Éô¿ô·ã¸º"¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¥ä¥Ð¥¤¿ô»ú
¢£¿·Ê¹¤ÎÁí¹¹ðÈñ¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î2³äÂæ¤Ë·ã¸º
Äì¤Ê¤·¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¨¤°¿·Ê¹¹¹ð¤Îµç¾õ¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤¬¿·Ê¹¹¹ð¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿·Ê¹¹¹ð¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò3·îËö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹¹ð»Ô¾ì¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥ä¥Õ¡¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤¬ÀÊ´¬¤·¡¢¿·Ê¹¤ÎÁí¹¹ðÈñ¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Î1Ãû3593²¯±ß¤«¤é¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï4000²¯±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç2³äÂæ¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡¢¤µ¤é¤Ë½Ì¾®¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê2023Ç¯¤Ï3512²¯±ß¡Ë¡£
¹¹ðÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¿·Ê¹ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¡¢¿·Ê¹Á´À¹»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¤È¤Î¶¨¶È¤Ç³èÏ©¤ò³«¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤«¤é¤Ï¡¢¿·Ê¹³¦¤ÎÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤É¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿¶«¤Ó¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¹¹ð¼ç¤ò¿·Ê¹¹¹ð¤Ë¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Êó¹ð½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿·Ê¹¶È³¦¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó
¿·Ê¹¶¨²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÀººº¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿·Ê¹³¦¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¿·Ê¹¡ß¥Í¥Ã¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹¹ð¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÁÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Ê¹¤ÎÌò³ä¤È¥á¥Ç¥£¥¢ÀÜ¿¨¼Ô¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2023Ç¯½©¡¢Á´¹ñ¤Î15ºÐ°Ê¾å79ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË½÷1200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¿·Ê¹¡¦¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¢¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥ÓÍøÍÑ¼Ô£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¥¥Æ¥ì¥ÓÍøÍÑ¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Î5·²¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤òÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¿·Ê¹¹¹ð¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¡×¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢¹¹ð¼ç¤Ë¿·Ê¹¹¹ð¤Î¶¯¤ß¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹¹ðÀïÎ¬¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢
¿·Ê¹¤Î¥Ù¥¹¥È3¤Ï
¡Ö¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤¡×46¡ó
¡Ö¾ðÊó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×39¡ó
¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢
¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×49¡ó
¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡×43¡ó
¤¬¥È¥Ã¥×3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·Ê¹¤È¥Í¥Ã¥È¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¼´¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëÂÐÎ©´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ËÊä´°¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¢£¿·Ê¹¹¹ð¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡Ä
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤È¥Í¥Ã¥È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿·Ê¹¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¡×¤¬46¡ó¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡Ë¡×¤Ê¤É²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï28¡ó¤â¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¼ãÇ¯À¤Âå¡Ê15¡Á39ºÐ¡Ë¤¬Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¡Ê40ºÐ°Ê¾å¡Ë¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤«¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿·Ê¹¤ËÀÜ¤·¤Ê¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¹¹ð¤ò¡¢¿·Ê¹¤Ç¤â¸«¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÍý²ò¤¬Áý¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï39¡ó¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¤¬Áý¤¹¡×¤¬32¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì34¡ó¡¢23¡ó¡£»¨»ï36¡ó¡¢22¡ó¡£¥é¥¸¥ª31¡ó¡¢21¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤Ã¤È¤â¹â¤á¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¿·Ê¹¹¹ð¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¹â¤¤¿®ÍêÀ¡×
°ìÊý¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¡×¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÆþ¼ê¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡¸µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÄó¶¡¸µ¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò56¡ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É49¡ó¡¢»¨»ï17¡ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢16¡ó¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿·Ê¹¤¬44¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï17¡ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃø¤·¤¤ÐªÎ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿·Ê¹¼ÒÈ¯¤Î¾ðÊó¤¬¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¿·Ê¹¹¹ð¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¿·Ê¹¹¹ð¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Î¶¯¤ß¤¬¤è¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¹¹ð¤ÎÁÊµáÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹¹ð¼ç¤«¤é¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤À¤¬¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Îµç¾õ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÊ¤¨¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹¹ð¼ç¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
ÅÅÄÌ¤¬2·îËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2023Ç¯ÆüËÜ¤Î¹¹ðÈñ¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÁí¹¹ðÈñ¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.0¡óÁý¤Î7Ãû3167²¯±ß¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢7.8¡óÁý¤Î3Ãû3330²¯±ß¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¤45.5¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·Ê¹¤Ï5.0¡ó¸º¤Î3512²¯±ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â3.7¡ó¸º¤Î1Ãû7347²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»¨»ï1163²¯±ß¤È¥é¥¸¥ª1139²¯±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢4ÇÞÂÎ¤ÎÁí¹¹ðÈñ¤Ï2Ãû3161²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ3.4¡ó¸º¡Ë¤Ë²á¤®¤º¡¢Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¿·Ê¹¤ÎÁí¹¹ðÈñ¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î1Ãû3593²¯±ß¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë1Ãû±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î09Ç¯¤Ë¤ÏÈ¾¸º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¾¸º¡¢º£¤ä¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Î5¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
´Î¿´¤Î¿·Ê¹¤ÎÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤¬¡¢1997Ç¯¤Î5376ËüÉô¤«¤é2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï2859ËüÉô¤È¡¢¤Û¤ÜÈ¾¸º¡£¿·Ê¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤ÎÇÞÂÎ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ä
¿·Ê¹¶¨²ñ¤Îº£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤ÎÉü¸¢¤ò¼ç´ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿·Ê¹¹¹ð¤ÎÆÃÀ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡£
Àè¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¡×¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Î¹¹ð¿³ºº´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¡¢»æÌÌ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¹¹ð¾ðÊó¤Ï°ìÄê¤Î°Â¿´´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·ÇºÜ´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¡×¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹â¼ýÆþÁØ¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¤ä¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦ÆÉ¼Ô¤¬Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤
¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¤¤áºÙ¤«¤¤¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤â¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤âÆñ¤·¤¤
¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤è¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¥¨¥ê¥¢¡¢¼ñÌ£¼ñ¸þ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¤òºÙ¤«¤¯¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¾ðÊó¤Î¥ê¡¼¥ÁÅÙ¤Ï¿·Ê¹¹¹ð¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯²ó¿ô¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¡¢¹ØÇã¤Î²ÄÈÝ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤Ë·×Â¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Ê¹¹¹ð¤È¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ÎÆÃÀ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥ÁÅÙ¤È¸ú²ÌÂ¬Äê¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¹¹ð¼ç¤¬¤â¤Ã¤È¤âÇÄ°®¤·¤¿¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¿·Ê¹¹¹ð
¼Â¤Ï¡¢¿·Ê¹¶¨²ñ¤Îº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¤Î¹¹ð¤Î°õ¾Ý¡¦É¾²Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ18¹àÌÜ¤ÎÀßÌä¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Ê¹¤ÎÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤ò½ü¤¯¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢4ÇÞÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¿·Ê¹¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×44.0¡ó¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹¹ð¤ò¸«Ê¹¤¤Ç¤¤ë¡×36.5¡ó¡¢¡ÖÃÏ°è¤äÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¡×30.2¡ó¡¢¡Ö´ë¶È¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×24.4¡ó¡¢¤Î4¹àÌÜ¤Î¤ß¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×40.3¡ó¡¢¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤¬É¬Í×½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¡×40.0¡ó¡¢¤ò¤Ï¤¸¤á10¹àÌÜ¤Ç¿·Ê¹¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
12¹àÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¹¹ð¤¬Â¿¤¤¡×57.6¡ó¡¢¡Ö¸«Ê¹¤¤·¤¿¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¡×42.9¡ó¡¢¡Ö¹¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¡×39.3¡ó¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×39.1¡ó¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×37.8¡ó¡¢¡ÖÌò¤ËÎ©¤Ä¹¹ð¤¬Â¿¤¤¡×28.5¡ó¡¢¤Ê¤É¤À¡£
ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤Ê¤ª¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ìÆü¤ÎÄ¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀª¤¤¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿·Ê¹¹¹ð¤¬À¸¤»Ä¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þµà¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¿¿µ¶¤ÎÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¹¹ð¤ä°°Õ¤Î¤¢¤ë¹¹ð¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤Î¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¡×¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¹¹ð¤ò¡Ö¿·Ê¹¤Ç¤â¸«¤¿¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹¹ð¼ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤¬¿·Ê¹¹¹ð¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ç¹¹ð²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýºö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤è¤¦¡£
¿·Ê¹¶¨²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¤â¡¢¹¹ð¼ç¤Ë¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë
¹¹ð»Ô¾ì¤Ç¡¢¿·Ê¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï2009Ç¯¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ï19Ç¯¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤ÎÇÜ¶á¤¤6700²¯±ß°Ê¾å¤Î¹¹ðÈñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹³¦¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ÈÏ¢·È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î·³Ìç¤Ë¹ß¤ë¤è¤¦¤Ç·é¤·¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¿·Ê¹¤È¥Í¥Ã¥È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤ò¶¯ÎÏ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹¹ð¼ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥Õ¥È¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¡¢¿·Ê¹¤Î¹¹ðÈñ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÄìÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À®¸ùÂÎ¸³¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¿·Ê¹·Ð±Ä¿Ø¤ÎÉÔÌÓ¤Ê¥á¥ó¥Ä¤ä¥×¥é¥¤¥É¤ÈÀè¸«À¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢¿·Ê¹³¦¤Î¿êÂà¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ï±£¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿·Ê¹¤«¤é¹¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡×¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ç¿·Ê¹¹¹ð¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤Ê¤éÏ¯Êó¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
----------
¿åÌî ÂÙ»Ö¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤ä¤¹¤·¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½ê ÂåÉ½
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Åìµþ¿·Ê¹¡ÊÃæÆü¿·Ê¹¼ÒÅìµþËÜ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢À¯¼£Éô¡¢·ÐºÑÉô¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÄÌ¤¸¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤òÃ´Åö¡£2005Ç¯°¦ÃÎËüÇî¤ÇÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¾ðÊóÄÌ¿®ÉôÌçÁíÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¿·Ê¹³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç¥¦¥§¥Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¤Î¹Ö»Õ¡£¿·Ê¹¡¢ÊüÁ÷¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¡¢¾ðÊóÄÌ¿®À¯ºö¤òÉý¹¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤«¡Ù¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½¸¦µæ½êÊÔ¡¢¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£¢£¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½ê¡§https://www.mgins.jp/
----------
¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½ê ÂåÉ½ ¿åÌî ÂÙ»Ö¡Ë