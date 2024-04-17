　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45030.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43199.06　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42012.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41869.81　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41682.32　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41126.07　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40888.43　　新値三本足陽転値
40382.33　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40165.59　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39638.58　　25日移動平均線
39524.78　　均衡表転換線(週足)
39524.78　　均衡表基準線(日足)
39035.63　　6日移動平均線
38995.13　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38894.84　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38868.31　　均衡表転換線(日足)
38767.56　　均衡表雲上限(日足)
38648.86　　13週移動平均線
38151.09　　ボリンジャー:-2σ(25日)

37961.80　　★日経平均株価17日終値

37780.97　　75日移動平均線
37407.35　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37132.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
35977.56　　26週移動平均線
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35615.39　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34471.00　　200日移動平均線
34098.66　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32959.98　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
29942.40　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
26924.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.68(前日27.93)
ST.Slow(9日)　　26.07(前日36.13)

ST.Fast(13週)　 63.53(前日66.26)
ST.Slow(13週)　 76.95(前日77.86)

［2024年4月17日］

株探ニュース