

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45030.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43199.06 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42012.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41869.81 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41682.32 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41126.07 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40888.43 新値三本足陽転値

40382.33 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40165.59 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39638.58 25日移動平均線

39524.78 均衡表転換線(週足)

39524.78 均衡表基準線(日足)

39035.63 6日移動平均線

38995.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38894.84 ボリンジャー:-1σ(25日)

38868.31 均衡表転換線(日足)

38767.56 均衡表雲上限(日足)

38648.86 13週移動平均線

38151.09 ボリンジャー:-2σ(25日)



37961.80 ★日経平均株価17日終値



37780.97 75日移動平均線

37407.35 ボリンジャー:-3σ(25日)

37132.12 ボリンジャー:-1σ(13週)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

35977.56 26週移動平均線

35813.02 均衡表基準線(週足)

35615.39 ボリンジャー:-2σ(13週)

34471.00 200日移動平均線

34098.66 ボリンジャー:-3σ(13週)

32959.98 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

29942.40 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

26924.83 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.68(前日27.93)

ST.Slow(9日) 26.07(前日36.13)



ST.Fast(13週) 63.53(前日66.26)

ST.Slow(13週) 76.95(前日77.86)



［2024年4月17日］



株探ニュース

