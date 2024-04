魔神少女COMBATと正義の意味の2作品が遊べる！メビウス Nintendo Switch用ソフト「ブレイブダンジョンWパック」

メビウスは、インサイドシステム開発の「ブレイブダンジョン+魔神少女COMBAT」と「ブレイブダンジョン 正義の意味」が1つのパッケージになった「ブレイブダンジョンWパック」を、2024年8月8日(木)に発売します。

メビウス Nintendo Switch用ソフト「ブレイブダンジョンWパック」

タイトル :ブレイブダンジョンWパック

ハード :Nintendo Switch

ジャンル :RPG

発売日 :2024年8月8日(木)

価格 :通常版5,478円(税抜4,980円)

限定版9,878円(税抜8,980円)

限定版はアートブックとCDを同梱。

開発 :インサイドシステム

「ブレイブダンジョン+魔神少女COMBAT」と「ブレイブダンジョン 正義の意味」が1つのパッケージになった「ブレイブダンジョンWパック」が登場。

フリーパーティー・オープンワールドRPGの「ブレイブダンジョン」

5人のキャラクターから選んだ3人パーティーでダンジョンを探索するRPGです。

攻略も成長も自分で決められる自由度の高さが特徴です。

ダンジョン探索

宝が眠る「ゴッズヒル」をクリアすることが目的ですが全部で5つあるダンジョンを好きな順番で攻略していくことができます。

もちろん「ゴッズヒル」は序盤では難しいですが、ほかのダンジョンを探索してキャラクターを成長させることで、「ゴッズヒル」の探索をすることができるようになります。

キャラクター成長

キャラクターやパーティーを強くする方法がさまざまに用意されています。

経験値によるレベルアップ・素材合成で作成するアクセサリ・クラスチェンジ・マジックアイテム・ステータス振り分け・ゴハンタイムなど、プレイヤーの好みの方法を模索できるようになっています。

やりこみ要素

ゲームをクリアした後にはさらなる高難易度のダンジョンの登場や条件をクリアすることでおまけ画像が見れる「プレイングレベル」、2周目からパワーアップできるアイテムが手に入る「シェガーショップ」で使用するシェガーをあつめる「ポーカー」「テキヨケランナー」、ゲームコインを使ってドット絵を集めてデコれる「シェガチャ」などゲームを1度クリアした後もいろいろと遊べるようなシステムが登場します。

魔神少女COMBAT ゲーム概要

「コンバット」と呼ばれるオールスターカードバトルで熱くなろう!

1人用のクエストモードと2人用のバトルモードで最強のコンバットプレイヤーを決めよう!

クエストモード

ストーリーに沿ってコンバットアリーナのチャンピオンを目指す1人用のゲームモードです。

手に入れたカードから3枚メインメンバーを選び、コンバットプレイヤーが集まる「バトルアリーナ」で最強のコンバットプレイヤーを目指すモードです。

強いカードが必ず勝てるわけじゃない!?

ただ能力が高いカードが必ず勝てるわけではありません。

コンバットには各カードに装備できる「マジックアイテム」や特定のカードの組み合わせによって「チームスキル」という特別な力が発動するなど、さまざまな戦略が存在します。

お気にいりのカードを特別に強くする

カードを育てるにはバトルに参加するのはもちろんですが、特別に愛情を注いだりすることで、特別に強化することもできます!

さらに成長を続けるとカードを進化させることができ、より強力なカードに変化します。

ぱっと見は弱いカードでも強力なカードになることもあるかも?

ブレイブダンジョン 正義の意味 ゲーム概要

魔神少女シリーズである前作のブレイブダンジョンの基本システムを継承した続編。

3人の主人公のシナリオによる別々のストーリーと別々のシステムでプレイすることができます。

アル編

広大な迷いの森を進んでいき、森の出口を探していきます。

行く手を阻む無数の「ドアツタ」を限られた数の「カギクサ」を活用して進めていきます。

森内に点在するシェガーのかけらを手に入れ、「シィーマアイテム」を制作することで探索をより有利に進めていくことができます。

クリンスィー編

3つの書庫に隠されている「封印解除の書物」を手に入れることが目的です。

書庫内には侵入者の知恵を試す「封印魔法」が存在します。

パペルネ編

何もない平原に連れてこられたパペルネ。

彼女は0から街づくりを始めます。

どのように街を作るかは自由です。

より魅力的な街を作り、多くの来訪者を呼び込みましょう。

