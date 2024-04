回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」に、ゴールデンウィークの帰省中にも贈れる「母の日」の持ち帰りセットが登場。

イミテーションの赤いカーネーションが付いた「お母さんありがとう!豪華贅沢11種セット」が期間限定で販売されます☆

かっぱ寿司「お母さんありがとう!豪華贅沢11種セット」

予約受付開始日:かっぱ寿司公式アプリ・WEB 2024年4月17日(水)/店頭 2024年4月22日(月)

販売期間:2024年4月25日(木)〜5月12日(日)

価格:

・1人前(11貫)1,730円(税込)

・2人前(22貫)3,350円(税込)

・3人前(33貫)4,950円(税込)

セット内容:中とろ、まぐろ、サーモン、とろサーモン、えんがわ、生えび、茹でずわい蟹 いくらのせ、蝦夷あわび、特盛ねぎとろ、特盛いくら、うに

1セット(1桶)に1本、カーネーション(イミテーション)付き

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

2024年5月12日に迎える、日頃お世話になっているお母さんをねぎらい、感謝の気持ちを伝える「母の日」

そんな”母の日”に向け、感謝の気持ちを伝える食卓にぴったりな「お母さんありがとう!豪華贅沢11種セット」がかっぱ寿司に登場します。

かっぱ寿司の人気ネタである「まぐろ」「サーモン」「中とろ」などに、「いくら」「うに」「ずわい蟹」「蝦夷あわび」といった豪華ネタを詰め合わせた持ち帰りメニューです。

選べるメニューは全部で3種類。

まぐろやサーモン、ずわい蟹などを11貫のせた1人前から、

いくらやうに、蝦夷あわびも2貫ずつ入った2人前、

全部で33貫詰め合わせた、家族で楽しめる3人前をラインナップ。

花言葉が「母への愛」として知られる、赤いカーネーションのイミテーションが1セット(1桶)に1本付いてくるのも嬉しいポイントです☆

WEB・アプリ予約限定:お得なプレミアムプリンセット

価格:

・1人前(11貫)1,950円(税込)

・2人前(22貫)3,790円(税込)

・3人前(33貫)5,610円(税込)

予約受付:WEB・アプリ限定 ※店頭での販売は実施されません

※三俣店では販売されません

WEB・アプリ予約限定メニューとして、お得なプレミアムプリンセットも販売。

かっぱ寿司の人気スイーツ“プレミアムプリン”とカーネーションがセットになっています。

1人前につき100円(税込)お得なセットです。

ごちCAFE「お持ち帰りスイーツ」

価格:各320円(税込)

お寿司に負けない、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにした「ごちCAFE」

「ごちCAFE」からは「お母さんありがとう!豪華贅沢11種セット」と一緒に楽しめる持ち帰りスイーツもラインナップされています。

お子さんから大人まで幅広く人気を博している「プレミアムプリン」のほか、

2024年3月より登場した「いちご練乳の杏仁豆腐」と、

「白桃果実の杏仁豆腐」の3種類を販売中。

自宅でのスイーツタイムやちょっとした手土産、ギフトにぴったりです。

「母の日」当日はもちろん、ゴールデンウィークの帰省など、少し早い“プレ母の日”などにぴったりな持ち帰りメニュー。

かっぱ寿司にて2024年4月25日より販売が開始される「お母さんありがとう!豪華贅沢11種セット」の紹介でした☆

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります

※横浜西口エキニア店、道頓堀戎橋店、千葉駅前店は価格が異なります

※掲載写真はイメージです

