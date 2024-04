SHINee キー、初のソロアジアツアー開催決定！7月にバンコクで開幕

SHINeeのキーが、初のソロアジアツアーを開催する。7月14日、バンコクのMCC Hallにて「2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR」の幕を開ける。デビュー後初のソロアジアツアーで、現地のファンとより近くでコミュニケーションする予定だ。バンコクを皮切りに、7月20日にジャカルタのKota Kasablanka Hall、28日にマカオのBroadway theatre、8月17日に高雄のKaohsiung Music Centerなどアジア4地域を訪れ、熱い関心が予想される。

今年1月にソウルコンサート「2024 KEYLAND ON : AND ON」で、豊富なバンドのライブパフォーマンスとスタイリッシュな魅力をアピールし、一段とアップグレードされた「KEYLAND」を演出しただけに、今回のツアーでもキーの多彩な音楽の世界を満喫できる、完成度の高い公演を披露する見通しだ。SHINeeは5月24〜26日の3日間、仁川(インチョン)インスパイアアリーナでアンコールコンサート「SHINee WORLD VI PERFECT ILLUMINATION : SHINee'S BACK」を開く。