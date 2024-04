東京ディズニーシー®8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」グランドオープンの6月6日に向け、竣工式が実施されました。

開業まであと50日、運営準備は順調に進行中です。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」竣工式

開催日:2024年4月17日

4月17日、グランドオープンの2024年6月6日(木)まであと50日となった、東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」において、竣工式が執り行われました。

「ファンタジースプリングス」は、2018年6月に東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトとして計画が発表され、2019年5月の工事着手から約5年の年月をかけて開発が進められてきました。

総投資額は約3,200億円となり、2001年の東京ディズニーシー開業以来最大となる総開発面積約140,000m²の開発となります。

竣工式では、株式会社オリエンタルランド代表取締役取締役会議長、加賀見俊夫さんが玉串奉奠(たまぐしほうてん)を行ったほか、代表取締役会長(兼)CEO郄野由美子さんと代表取締役社長(兼)COO吉田謙次さんが、これまで尽力された関係者に感謝の気持ちを伝えました。

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」は6月6日グランドオープンです。

