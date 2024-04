日本代表 一発レッドでいきなり退場も松木玖生のゴールでパリ五輪へ白星スタート【サッカー U-23アジア杯】

松木玖生 Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

<2024年4月16日(火)AFC U23アジアカップ カタール2024 グループB 日本 1-0 中国 @ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム>

サッカーU23日本代表は4月16日、カタールで開催中のU23アジアカップB組初戦に臨み、前半半ばに退場者を出しながらもMF松木玖生選手(F東京)のゴールを守り切って1-0の勝利を挙げ、パリ・オリンピックのアジア最終予選を兼ねた大会で白星スタートを切った。

日本は次戦、19日の第2戦でUAEと対戦する。UAEはこの日の対戦で韓国に0-1で敗れており、日本がUAEに勝てばグループステージ最終の22日の韓国戦を待たずにB組2位以内が確定して、準々決勝進出が決まる可能性がある。

ドーハ市内のジャシム・ビン・ハマドスタジアムで臨んだ初戦、日本は立ち上がりから積極的な試合運びを披露。

前半8分、MF山本理仁選手(シントトロイデン)が右へ展開し、攻め上がったDF関根大輝選手(柏)も絡んでパスをつなぎ、MF山田楓喜選手(東京V)が精度の高いクロスを上げると、ゴール前で相手DFの間をすり抜けた松木選手が左足で合わせて先制し、日本は好スタートを切った。

しかし、そこから10分弱で状況は一変する。

前半15分の日本のCKの直後、DF西尾隆矢選手(C大阪)が背後から寄せてきた相手を振り払って肘打ちとなり、VARの確認で前半17分に一発退場。日本は一人少ない10人で80分近い残り時間を戦うことになった。

この状況に、日本はMF山本理仁選手(シントトロイデン)をベンチに下げてDF木村誠二選手(鳥栖)を投入。木村選手は緊急事態での途中出場ながら守備に安定を加えた。

攻守の主導権は一転。ボール保持は中国に移り、右サイドを中心に仕掛けて日本ゴールに迫るようになる。

前半終盤にはMFタオ・チャンロン選手がシュートでクロスバーを叩き、42分にはFWベーラム・アブドゥウェリ選手のヘディングをGK小久保怜央ブライアン選手(ベンフィカ)が好セーブで阻止した。

「落ち着いてプレーできた」という小久保選手は、「ミスせず、シンプルにやろう」と守備陣に声をかけ、自身も好セーブを繰り返してチームの勝利に貢献した。

ハーフタイム直後には、中国に左サイドの突破から後半交代出場のMFシェ・ウェンネン選手につながれて、GKと1対1の場面を作られたが、これを小久保選手がブロック。

その後も、中国が後半半ばにCKから直接ゴールを狙い、終盤にはMF ジア・フェイファン選手がミドルレンジからシュートを狙う場面もあったが、小久保選手がゴール前で立ちはだかり、ゴールを守った。

中国は後半、日本の最終ラインの裏を狙ったボールを多用するようになるが、日本は守備のブロックを敷きながら抜け出す相手に対応し、前線でも松木選手やFW細谷真大選手(柏)らが相手にプレスをかけるハードワークを続けた。

日本は後半半ばには松木選手がFKで直接狙って相手ゴールを脅かし、その後も後半途中出場のMF佐藤恵允選手(ブレーメン)が左サイドでボールを奪ってカウンター攻撃を仕掛けるなど、守備を固めながら少ないチャンスにゴールに迫る場面も作った。

不利な状況の中、最後まで攻守のバランスを取りながら1点を守って、勝ち点3を手にした。





<グループステージ>

■グループA

カタール

オーストラリア

ヨルダン

インドネシア

■グループB

韓国

日本

UAE

中国

■グループC

サウジアラビア

タイ

タジキスタン

イラク

■グループD

ウズベキスタン

クウェート

ベトナム

マレーシア



<試合日程>

■グループステージ

4/16(火)22:00 日本 vs 中国

4/19(金)24:30 日本 vs UAE

4/22(月)22:00 日本 vs 韓国

■ノックアウトステージ

4/25(木)~26(金)準々決勝

4/29(月)準決勝

5/2(木)3位決定戦

5/3(金)決勝