話題の新店7軒をまとめて紹介！ 東京進出・ピザの名店から、新丸ビルのペルー料理店まで

1. 400℃ PIZZA TOKYO(東京・牛込神楽坂)

2024年3月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所にふっくらとみずみずしい食感の生地が魅力のピザを提供する「400℃ PIZZA TOKYO」がオープンしました。食べログのピザ部門全国1位の岡山「400℃ PIZZA」の東京進出とあって早くも話題です。

400℃ PIZZA TOKYO 出典:みるみんくさん

2. MIXTEKO TOKYO(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 kif annex 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月、麻布十番駅から徒歩5分ほどの場所に、メキシコ人シェフによる伝統的なメキシコ料理をコースで堪能できる「MIXTEKO TOKYO」がオープンしました。

MIXTEKO TOKYO 写真:お店から

3. assemblage+ (京都・京都市役所前)

<店舗情報>◆MIXTEKO TOKYO住所 : 東京都港区麻布十番2-7-11 VERTEX AZABU 3FTEL : 03-6722-0230

2023年11月、京都市役所前駅から徒歩11分ほどの場所に、ジェラートや創作料理を楽しめる「assemblage+(アッサンブラージュプリュス)」がオープンしました。

assemblage+ 出典:らめる.さん

4. 煮干そば HIMAWARI(東京・下高井戸)

<店舗情報>◆assemblage+住所 : 京都府京都市中京区木屋町484TEL : 075-746-6822

2023年12月、下高井戸駅から徒歩10分ほどの場所に、大阪・南巽で人気を得ていた「中華そば 煮干しや」が、「煮干そば HIMAWARI」と屋号を新しくして、移転オープンしました。

煮干そば HIMAWARI 出典:K-diceさん

5. YUYAY(東京・大手町)

<店舗情報>◆煮干そば HIMAWARI住所 : 東京都杉並区下高井戸2-4-2 椿ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月28日、感度の高いレストランが集結する新丸の内ビルディングの5階に、ペルー料理店「YUYAY」がオープンしました。

YUYAY 写真:お店から

6. isolata(大阪・淀屋橋)

<店舗情報>◆YUYAY住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5FTEL : 050-5593-0453

2024年1月15日、イタリアン「isolata(イゾラータ)」が大阪、淀屋橋にオープンしました。築100年を超える古い木造建築をリノベーションし、誕生したレストランです。

isolata 写真:お店から

7. 麻布十番 串揚はぎう田(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆isolata住所 : 大阪府大阪市中央区伏見町3-3-1 芝川ビルTEL : 050-5592-9390

2024年3月、麻布十番駅から徒歩3分ほどの場所に、旬の食材にひと手間加えた揚げたての串揚げをカウンターで楽しめる「麻布十番 串揚はぎう田」がオープンしました。

麻布十番 串揚はぎう田 写真:お店から

<店舗情報>◆麻布十番 串揚はぎう田住所 : 東京都港区麻布十番3-5-4 2FTEL : 03-6435-3929

