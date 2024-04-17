東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＡＳＪ、エコモットがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＡＳＪ、エコモットがS高

17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数149、値下がり銘柄数371と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡＳＪ<2351>、エコモット<3987>、ジーネクスト<4179>、トリプルアイズ<5026>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>など6銘柄がストップ高。パワーソリューションズ<4450>、リンクバル<6046>など4銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、オキサイド<6521>、ビザスク<4490>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、ラストワンマイル<9252>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>、エフ・コード<9211>がストップ安。イオレ<2334>、トランスジェニック<2342>、ユナイテッド<2497>、クリアル<2998>、夢展望<3185>など102銘柄は年初来安値を更新。ファーストアカウンティング<5588>、ジェイドグループ<3558>、ジェイフロンティア<2934>、笑美面<9237>、Ｋｕｄａｎ<4425>は値下がり率上位に売られた。



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