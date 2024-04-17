ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金3530億円 ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金3530億円

17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.8％減の3530億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.8％減の2905億円だった。



個別ではｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０－２年ラダー <2093> 、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> 、ＮＥＸＴ インドベア <2047> など7銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジあり） <2016> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、ｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <1496> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ米国投資適格社債 <2554> など31銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.41％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株 <2846> は3.88％安、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> は3.56％安、ＮＥＸＴ 日経・ＪＰＸ白金指数連動 <1682> は3.02％安と大幅に下落。



日経平均株価が509円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1928億6800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1511億500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が235億9700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が145億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が139億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が129億7900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が95億8300万円の売買代金となった。



株探ニュース

