MAMAMOO フィイン、日本公演のネタバレも！？初の来日コンサートに期待「ドキドキしてる」

MAMAMOOのフィインさんが5月1日(水)に東京で来日公演「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR : WHEE IN THE MOOD BEYOND IN Tokyo」を開催! Kstyleでは、来日を直前に控えたフィインさんにインタビューを実施しました。インタビューでは、ソロ歌手として初の日本公演への意気込みや、日本ファンとの再会を心待ちにしている心境を明かしています。さらに、先立って行われたソウル公演で話題を呼んだ、ファサさんのサプライズ登場にも言及。2人の熱い絆にも触れており、ファン必見の内容になっています。

「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]」は、今年でデビュー10周年を迎えるフィインさん初となる単独ワールドツアー。日本公演では、VIP特典のハイタッチ、日本限定トレカなどの様々な特典イベントを設けるなど、ここでしか楽しめないプログラムと多彩なパフォーマンスを披露すると予告され、期待を高めています。

■公演情報

「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Tokyo」



【開催日時】

2024年5月1日(水)

開場18:00 / 開演19:00



【会場】

Zepp DiverCity



