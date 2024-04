東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の1階にあるブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインフェア

開催期間:2024年5月1日(水)〜6月30日(日)

場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」(ホテル1F)

料金:

ランチ(11:30〜14:30 土日祝〜15:00)※90分制平日:大人 4,900円(税込)/4〜12歳 2,450円(税込)土日祝:大人 6,000円(税込)/4〜12歳 3,000円(税込)ディナー(17:00〜22:30)※120分制大人 7,500円(税込)/4〜12歳 3,750円(税込)

予約・問合せ: 047-355-5555(代)ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

監修レストラン:サル・イ・アモールグループ

アロセリア・サル・イ・アモールアロセリア・ラ・パンサバル・ポルティージョバル・ポルティージョ・デ・エスパーニャ

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の1階にあるブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

「グランカフェ」では、2024年5月1日〜6月30日までの2ヶ月限定で「スペインフェア」を開催!

本フェアでは、「ミシュランガイド東京」ビブグルマンに9年連続で選出されている『アロセリア・サル・イ・アモール』を含む4つのレストランを都内に構えるサル・イ・アモールグループとコラボレーションを実施。

各レストランで人気を博す本格的なスペイン料理の数々が提供されます。

さらに、フェア期間中は日本フラメンコ協会 ANIFを招き、エキゾチックで情熱的なフラメンコパフォーマンスを披露。

情熱の国スペインの食と文化の魅力を存分に楽しめるフェアです☆

スペインフェアメニュー例

<前菜>

・イベリコ豚の生ハム、スペイン産チーズ、ソブラサーダ(生チョリソ)の盛り合わせ

・スモークサーモンと海老のピンチョ

・“サルピコン” 水ダコとベビーホタテのマリネ

<メイン>

・鱈のバスク煮

・魚介とスペアリブのパエリア

・鶏もも肉のガーリックソテー

<デザート>

・バスクチーズケーキ

バルなどで親しまれるピンチョスや、

“サルピコン” 水ダコとベビーホタテのマリネ

ビネガーとオリーブオイルでさっぱり仕上げたスペイン風シーフードマリネのサルピコン、

鱈のバスク煮

バスク地方の代表的な郷土料理のバスク風煮込みなどが登場。

魚介とスペアリブのパエリア

さらにはスペイン料理の代表格で、魚介の旨味がたっぷり詰まったパエリアなど、美食の国スペインに想いを馳せる料理の数々が日替わりで提供されます。

フラメンコパフォーマンス

日程:

・2024年5月3日(金・祝)〜6日(月・祝):2Fロビー

・2024年5月11日(土)〜6月30日(日)の土曜日・日曜日:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

※レストラン利用者向けのパフォーマンスとなります

時間:12:00〜、13:45〜

※1公演15分〜20分程度

※2階ロビー・グランカフェともに上記の時間で開催予定です

※スケジュールは変更になる場合があります

協力:日本フラメンコ協会 ANIF(ASOCIACION NIPONA DE FLAMENCO)

フェア期間中、日本フラメンコ協会 ANIFプロデュースによる様々なアーティストを招き、情熱の国スペインの心揺さぶるフラメンコパフォーマンスを行います。

フラメンコ特有のリズムと美しい音楽、華やかな舞踊の魅力を間近で体感できるパフォーマンスイベントです。

ピンチョスや、スペイン風シーフードマリネのサルピコン、魚介の旨味がたっぷり詰まったパエリアなど本格スペイン料理が日替わりで登場。

2024年5月1日より、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて開催される「スペインフェア」の紹介でした☆

