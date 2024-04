倖田來未が約2年ぶりとなる通算19作目のフルアルバム『UNICORN』がリリースされた。映画『ゴールド・ボーイ』の主題歌となった「Silence」をはじめ、昨年リリースされた「Let’s fight for love!」「Vroom」などのオリジナル曲、さらに自身が影響を受けてきたアーティストたちの楽曲のカバーや、仮面ライダーギーツの主題歌「Trust・Last」のソロver.など、多彩な楽曲が収録されている。

2024年4月17日(水)リリース

収録内容
01.UNICORN [Introduction]
02.Heaven's Kitchen
03.Vroom
04.TOKIO
05.Silence
06.UFO
07.We are FIGHTERS
08.Trust・Last -TYPE K-
09.PIECE OF MY WISH
10.遠い街のどこかで…
11.Let's fight for love!

映像収録内容:
・Silence -Music Video-
・Vroom -Music Video-
・遠い街のどこかで… -Music Video-
・Behind The Scenes -UNICORN-