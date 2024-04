「アサシン クリード ミラージュ」体験版配信開始！ Ubisoft Connectにて、通常版＆デラックスエディションが最大40％オフ!!

Ubisoft+、PlayStation5、Play Station4、Xbox Series X | S、Xbox One、Windows PC (Ubisoft Store / Epic Games Store)にて、2024年5月1日までの期間限定で「アサシン クリード ミラージュ」体験版が配信中だ。

「アサシン クリード」は2007年の発売以来、全世界で売り上げ2億本を突破するシリーズ。業界屈指の豊かなストーリーを誇るシリーズは映像や書籍などさまざまなメディアでの展開も行われている。





「アサシン クリード ミラージュ」ではイスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、プレイヤーは謎めいた過去を持つ若い盗賊、バシム・イブン・イスハークとしてアラムートで隠れし者たちとともに答えを探し求める。





シリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、ストーリーを重視したアクションアドベンチャーを楽しめる。





Ubisoft+、PlayStation5、Play Station4、Xbox Series X | S、Xbox One、Windows PC (Ubisoft Store / Epic Games Store)にて4月16日から5月1日(※)に期間限定にて「アサシン クリード ミラージュ」体験版が配信中だ。





期間中は、ゲーム本編の序盤2時間がプレイ可能で、製品版を購入した場合は進行状況が引き継がれる。またこの期間中にTwitchにてプレイ配信をすると、視聴者へ限定リワード「バシムの剣(ヴァルハラ)」を配ることも可能だ。「バシムの剣(ヴァルハラ)」は「アサシン クリード ヴァルハラ」に登場した後年のバシムがイングランドで使用した剣。





4月17日から24日(ヨーロッパ中央時間)にかけて、Ubisoft Connectでは「アサシン クリード ミラージュ」の通常版とデラックスエディションが最大40%オフにて購入することができるので、この機会をお見逃しなく。



■「アサシン クリード ミラージュ」 体験版 トレーラー

※実施予定期間 :2024年4月16日 23:00 - 5月1日 1:00 (日本時間)

【タイトル情報】

■「アサシン クリード ミラージュ」

発売予定日:2023年10月5日

プラットフォーム:PlayStation4、PlayStation5 ※パッケージ版/ デジタル版

Xbox One、Xbox Series X | S、Windows PC (Epic Games Store / Ubisoft Store) ※デジタル版のみ

価格:6,600円 (税込)

プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

収録内容:ゲーム本編

CERO:Z





(C) 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

