世界大手の玩具メーカー「マテル」から、知育ボードゲーム「ブロックスシャッフル ポケモンエディション」が、2024年4月20日(土)より登場!

人気の知育ボードゲーム「ブロックス」に、ポケモンのわざカードのオリジナルルールが加わったボードゲームです。

マテル「ブロックスシャッフル ポケモンエディション」

価格:4,290円(税込)

発売日 :2024年4月20日(土)予定

対象年齢 :7才以上

サイズ:W26.7×D3.8×H26.7cm

シンプルだけど奥が深いテリトリー戦略ゲーム「ブロックス」シリーズに、さらにポケモンエディションのオリジナルルールが加わったゲームです。

いつものようにピースを置く前にポケモンの「わざカード」を使うと様々なルールが追加されます。

ポケモンのわざカードは8種類あり、内容次第では大逆転も可能。

ポケモンのわざカードを使って、エキサイティングで予想のつかない展開が楽しめるゲームです☆

ルール

(1)ブロックスのルールはただひとつ

各プレイヤーの色を決めたら最初のピースをボードの隣に置きます。

順番にピースの角と角をつなげてピースを置いていきます。

同じ色の辺と辺をつなげて置くことはできないという、ルールはたった一つだけのシンプルなゲームです。

(2)ポケモンのわざカードでゲームの流れを変える

「でんこうせっか」は2回ピースが置け、「ねむりごな」はつぎの相手のわざカードを封じます。

また、「テレポート」は相手のピースを別の場所に移動させることも可能です。

わざカードは全部で8種32デザインを収録。

わざカードを上手に使うことで、驚きの大逆転も可能になります!

(3)テリトリー戦略ゲーム

ボードの上に自分のピースをたくさん置いた人が勝ちです!

定番の知育ボードゲームに、楽しいポケモンのわざカードが追加されたポケモンエディション。

マテルの「ブロックスシャッフル ポケモンエディション」は、2024年4月20日(土)より販売開始です☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon

