HP、「AMD Ryzen PRO 8040」搭載ノートPC発表 - ZBooksシリーズから6月発売
日本HPは4月17日、モバイルワークステーション「HP ZBook」シリーズにおいて、最新「AMD Ryzen PRO 8040」プロセッサ搭載モデルの投入を予告した。14型と16型を用意しており、6月上旬から発売を予定する。
HP、「AMD Ryzen PRO 8040」搭載ノートPC発表 - ZBooksシリーズから6月発売
16型の「HP ZBook Power 16 inch G11 A」と、14型の「HP ZBook Firefly 14 inch G11 A 」に最新AMD Ryzenプロセッサ搭載モデルを投入するという内容。搭載されるAMD Ryzen PRO 8040シリーズは昨日発表されたばかりの最新モデルで、Hawk Pointをベースにしたビジネス向け製品。AI機能を強化している点が特徴。16型モデルではNVIDIA RTX 3000 Adaも選択可能だ。
HP、「AMD Ryzen PRO 8040」搭載ノートPC発表 - ZBooksシリーズから6月発売
16型の「HP ZBook Power 16 inch G11 A」と、14型の「HP ZBook Firefly 14 inch G11 A 」に最新AMD Ryzenプロセッサ搭載モデルを投入するという内容。搭載されるAMD Ryzen PRO 8040シリーズは昨日発表されたばかりの最新モデルで、Hawk Pointをベースにしたビジネス向け製品。AI機能を強化している点が特徴。16型モデルではNVIDIA RTX 3000 Adaも選択可能だ。