カルーセル機能で認知度向上をめざすブランド

独自の方法でカルーセル機能を活用するブランドも

新アプリ「Tiktokノーツ」への準備

TikTokは本格的なフォトプラットフォームになるべく邁進しており、ブランド側もその流れに乗ろうとしている。TikTokは基本的にはショート動画アプリだが、提供するサービスを多様化し、競合他社との差をつける方法として写真や画像機能に注力している。TikTokはここ数カ月、2〜35枚の画像をスクロール形式で投稿できる「カルーセル機能」に関するプロモーションやポップアップ広告を実施してきた。この機能は、インスタグラムに 2017年に登場し 、ユーザーが2〜10枚の画像を投稿できるカルーセル機能に似ているが、より拡張性のあるものになっている。米国で禁止される可能性に直面しているTikTokが、4月初頭に「TikTokノーツ(TikTok Notes)」と呼ばれる新しい写真アプリを出すと報じられたなかでこの動きは起こっている。TikTokが写真にテキストや音声を組み合わせた「フォトモード(Photo Mode)」と呼ばれるスライドショー形式の機能を発表してから1年半後にこのニュースは報道された。TikTokはクリエイターに送ったメッセージのなかで、カルーセル投稿は動画投稿に比べて「2.9倍のコメント」や「1.9倍の『いいね!』」、「平均で2.6倍のシェア」を獲得することができると公約している。実際、米モダンリテールの取材に応じたTikTokを積極的に活用しているブランドによると、カルーセル機能がブランド認知度向上に役立っているという。あるブランドはカルーセルのパフォーマンスがここ1カ月で「少し低下した」と話しているが、どのブランドも、伝えようとしていることの内容や人気が高まっているトレンドに応じて、この機能を使い続ける予定だという。スキンケアブランドのユースフォリア(Youthforia)は、1月にカルーセル機能を利用しはじめた。ユースフォリアのマーケティング担当バイスプレジデントであるティナ・シム氏は、カルーセル投稿は動画投稿よりもリーチ率が11%高く、平均再生回数も高いことが判明したと米モダンリテールに語った。実際、同社のもっとも人気のTikTok投稿はカルーセル投稿で、660万ビューを記録している。この投稿は、ユースフォリア創業者のフィオナ・チャン氏が米国で人気の投資リアリティ番組「シャーク・タンク(Shark Tank)」で投資家に売り込み、実業家であるマーク・キューバン氏との取引を実現させた経験を紹介したものだ。この特別な投稿はいくつかのTikTok動画よりも世界的な反響を呼んだ、とシム氏は米モダンリテールに話した。「この投稿は、我々がこれまで足を踏み入れたことのない、まったく異なる分野のスペースに入り込む道となった」。コーヒー代替飲料やスーパーフードラテを製造するブルーム(Blume)もまた、世界進出を狙ってカルーセル機能を使いはじめた。同ブランドはカナダを拠点としているが、米国の消費者にアピールするために試験的にカルーセル機能を利用しているとブルームの共同創設者であるカレン・ダヌジャジャ氏は米モダンリテールの取材に対して答えた。「カルーセル機能を使うことで、我々はより高頻度でコンテンツを投稿できる。この機能には本当に拡張性がある。カルーセル機能はもっとも安定して成果を生み出しているもののひとつだ」。ブルームでもっとも人気のあるカルーセル投稿のいくつかは、最近米国のターゲット(Target)で商品販売を開始したことに関連している。ダヌジャジャ氏はこれを偶然とは考えていない。「我々はフックを試したり、キャプションを試したりしているが、カルーセル機能を使った全体的なレイアウトについては何度も何度も繰り返すだろう。何が効果的なのかを見極め、それにとことん打ち込むということが、TikTokから我々が得られた教訓である」。生理用品ブランドのオーガスト(August)は、2022年にTikTokでこの機能が利用可能になった直後から、写真のスライドショー投稿を開始した。同社は動画の投稿もしており、どちらもうまく機能している。オーガストのコンテンツマネージャーを務めるルビー・ムーン氏は「スイートスポットにヒットさせることが重要だ」とモダンリテールに対して語った。「カルーセル機能を含むトレンドが発生しているからという理由でその機能を使用している場合は、確かに少しは良い結果をもたらすだろう。しかし、それと同時に動画が口コミで評判になったことも関係していると思う」。一般的にカルーセル投稿は、後半のスライドで何らかの「公開」を要するトレンドのプロンプトに適しているとオーガストは考えている。通常、1スライド目にはジョークの段取りを含み、2スライド目がオチになる。オーガストはまた、カルーセル機能を使って、商品写真や撮影風景を発信したり、情報を視覚的に表現したインフォグラフィックスで情報を伝えたりしている。たとえば同社のTikTokでの人気投稿のひとつは、米国の多くの州で消費者が生理用品を買った際に支払う消費税に関するカルーセル投稿だ。一方スキンケアブランドのバブル(Bubble)は、ミームを作ったり、商品やその使い方について視聴者に紹介したり、「ある日の生活(day-in-the-life)」というコンテンツを公開したりするためにカルーセル投稿を選んでいると、同社コミュニティディレクター兼ソーシャルメディアディレクター代理を務めるマリアンヌ・ロビンソン氏は電子メールで米モダンリテールに回答した。バブルは昨年3月に最初のカルーセル投稿を公開している。「ユーザーが自分のペースでコンテンツを消化し、閲覧することができる。ユーザーはこれを気に入るだろうし、むしろ好まれると私は信じている」。デジタルメディアマーケティングの専門家でストラテジスト、そして講演者でもあるリア・ハーバーマン氏は、TikTokが写真投稿を推奨している理由は、同プラットフォームが「あらゆる人にあらゆるものを提供しようとしている」からだと米モダンリテールに語っている。誰もが動画を投稿したいわけではなく、今日のソーシャルメディアユーザーの多くは写真を投稿することに慣れているため、カルーセル投稿に参入するハードルは低いと同氏は言う。ハーバーマン氏はTikTokのカルーセル機能はインスタグラムのものよりも不便だと感じているが、ストーリーテリングの点においてはTikTokの機能の方が適していると考える。「2、3年前には『フォトダンプ(photo dump)』という、写真のキュレーションをほとんどせずに、撮りためた大量の写真をただまとめて投稿するだけの文化があった」と同氏は話す。「TikTokでは、写真をキュレーションする理由や方法に、より意図や目的があるように思える」。TikTokはここ数年、コンテンツのパラメーターをどんどん更新している。2022年には投稿できる動画の最長時間を延長し、10分にまで伸ばした。TikTokの写真アプリの噂は、3月に数人のブロガーらがTikTokのコードを追跡したときからあった。現在、TikTokはその日が近いことを一部のユーザーに伝えていると報じられている。ソーシャルメディアトゥデイ(SocialMediaToday)によると、TikTokアプリ内のポップアップには「写真投稿のための新アプリ、TikTokノーツがまもなく登場する。TikTokにすでに投稿した写真、そして今後投稿する写真は、TikTokノーツに公開される」と表示されているという。これについてTikTokにコメントを求めたが、返答はなかった。

TikTokノーツのウェブサイト(4月16日時点)

各ブランドはすでに、まだリリースされていないこのアプリへの対応準備を進めている。たとえば、ユースフォリアはこのサービスの利用に前向きだ。「最低限、必ず試してみる」とシム氏は話す。「ユーザー次第のところもあると思う。彼らが利用しているアプリのなかにもうひとつ加えるかどうか、興味深いところだ」。[原文:TikTok is pushing brands to post photos instead of videos]Julia Waldow(翻訳:藤原聡美/ガリレオ、編集:都築成果)