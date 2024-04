アディクション24年秋コスメ、“こなれ感ソフトマットorとろけるツヤティント”の新作リップバーム

アディクション(ADDICTION)の2024年秋コスメとして、新作リップバーム「アディクション ザ リップバーム ソフトマット」と「アディクション ザ リップ バーム グロウティント」が、2024年7月15日(月)より発売される。

“こなれ感ソフトマットorツヤティント”の新作リップバーム

アディクションから、唇に吸い寄せられるようにフィットするスキンケア発想のリップバームが誕生。陽の光を浴びてビーチに寝ころぶ昼下がりや、時を忘れて楽しむパーティーの夜…そんな“心ふるえる瞬間”をインスピレーション源に、ラフな仕上がりなのに特別感のあるカラーを揃えている。





表情になじむ洗練のソフトマットリップ

また、質感は「マット」と「ツヤ」の2種類を用意。なりたい唇やその日の気分に合わせて、好みの仕上がりを選んでみて。

「アディクション ザ リップバーム ソフトマット」は、ラフに塗るだけで、表情になじむ洗練のソフトマットカラーだ。まるで塗ってからキスをした後のような、少しだけオフされたこなれ感のある仕上がりに。軽やかかつうるおいのある、ふわっとやわらかに色づいた唇を叶えてくれる。

001 Slow Morning:やさしくミルキーなアプリコットベージュ

002 New Romantics:特別な予感にときめくクリーミーピンク

003 Whisper My Name:秘密の果実のようなフューシャベリー

004 Wine O'clock:優雅な品格を放つワインレッド

005 Meant to Be:運命の出会いを呼ぶボルドーブラウン

006 Midnight Teatime:語り合った夜を思うディープブラウン

じゅわっととろけるツヤティントリップ

一方「アディクション ザ リップ バーム グロウティント」は、しっとりと血色感で染め上げる自然なツヤのティントリップバーム。ひと塗りで洗練のメルティカラーがにじみ出し、とろけるようにフィット。なめらかな薄膜が透け感のある発色を叶えると同時に、美容液(※)90%配合のスキンケア発想でうるおいを長時間閉じ込めてくれる。

001 Rosy Water:ほんのり染め上げるクリアピンク

002 Heart Shaker:ときめきに胸が高鳴るコーラルベージュ

003 Baby Pout:ピュアな唇に仕立てるニュートラルピンク

004 Picture You:大切な想いを滲ませるモーヴパープル

005 Sweetest Taboo:禁断の運命を物語るスモーキーなブラウン

006 Woody Scent:テンダーな気持ちに包まれるウォームブラウン

007 My Satisfaction:満ち足りた自信をくれるキャメルブラウン

008 Date at Opera:特別な時間にふさわしいガーネットブラウン

009 Night Calling:語り明かす夜のようなボルドーピンク

【詳細】

「アディクション ザ リップバーム ソフトマット」 全6色 各4,070円<新製品>

「アディクション ザ リップ バーム グロウティント」 全9色 各4,070円<新製品>

発売日:2024年7月15日(月)



(※)…保湿・エモリエント成分



【問い合わせ先】

アディクション ビューティ

TEL:0120-586-683

