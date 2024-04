15日発売のヤングマガジン20号で、『彼岸島48日後…』がついに連載400回を達成した。これを記念して、漫画家仲間たちが「丸太でお祝いイラスト」を公開した。■しげの秀一先生ヤングマガジンにて『MFゴースト』を連載中。『彼岸島』おもしろいです。果てしなく続くアキラの死闘のその先にあるものを読者として見届けたいです。松本先生、ガンバレ!!■福本伸行先生ヤングマガジンにて『賭博堕天録カイジ 24億脱出編』を連載中。モーニングにて『二階堂地獄ゴルフ』を連載中。

物語の熱量、熱さ。鬼供の恐怖、寒さ。熱さ寒さは、彼岸島! 連載400回、おめでとうございます!■渡辺潤先生週刊漫画ゴラクにて『ゴールデン・ガイ』を連載中。”シリアス”とちょっとした”笑い”のバランスは漫画にとってメチャクチャ重要なポイント。『彼岸島』に学ぶことは多いのだ!!■南勝久先生単行本『ザ・ファブル』全22巻、『ザ・ファブル The second contact』全9巻発売中。松本先生とは2000年からヤンマガで共に闘ってきた戦友感を勝手ながら抱いておりました。これからも末長く現役でおられる事を期待しております。■山田恵庸先生ヤンマガWebにて『サタノファニ』を連載中。『彼岸島48日後…』連載400回おめでとうございます!ユカポンは最強のヒロインだと思います!■瀬尾公治先生週刊少年マガジンにて『女神のカフェテラス』を連載中。連載400回おめでとうございます。毎回楽しみにしています!■柳内大樹先生ヤングマガジンにて『ONE FOR ALL』を連載中。松本先生400回記念おめでとうございます!お身体に気をつけて是非目指せ500回! 楽しみにしてます!■吉河美希先生週刊少年マガジンにて『カッコウの許嫁』を連載中。別冊少年マガジンにて『柊さんちの吸血事情』を連載中。400話だと!? ひいいいいい! 凄ェ!(しかも第3部!!)これからもハラハラドキドキしながら、明さんやユカポンの活躍を見守っております!■井上佐藤先生ヤンマガWebにて『10DANCE』を連載中。ユカポンもモブ吸血鬼も愛らしくて大好きです。■にゃんにゃんファクトリー先生ヤングマガジンにて『ヤニねこ』を連載中。ヤンマガの大先輩のお祝いの場に参加させていただき感激です!連載400回おめでとうございます…!■武田スーパー先生ヤングマガジンにて『だれでも抱けるキミが好き』を連載中。連載400回おめでとうございます。IRTおじさんは本当に大好きなキャラです。憧れと嫌悪感があります。■小川ショウマ先生単行本『令和雄王 相田宗二』全3巻発売中。初めてヤンマガの漫画に触れたのが中学生の時で、『彼岸島』でした。怖くて、エロくて、カッコよくて、夢中になって読みました。これからも明を応援しています!!■佐世保太郎先生『彼岸島』公式スピンオフ漫画の『彼、岸島』単行本全4巻発売中。最強ジャンプにて『大門寺と問題児』を連載中。さすが『彼岸島』。豪華すぎる応援イラストに、一人だけ三流が混じってますね‥誰が三流だ!