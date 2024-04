ジャーニーが1988年11月にリリースしたベスト・アルバム『Greatest Hits』が、最新の米Billboard 200チャートで71位をマークし、800週目となるチャート・インを果たした。Billboard 200で800週以上200位圏内に入ったアルバムは、ピンク・フロイドの『The Dark Side Of The Moon』(1973年)、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの『Legend』(1984年)に次ぎ3作目。『The Dark Side Of The Moon』は2012年に、『Legend』は昨年9月にそれを達成した。史上最も長くチャート・インしている『The Dark Side Of The Moon』は今週、154位につけ989週を記録した。

ジャーニーの『Greatest Hits』は1988年11月に87位に初登場し、最高位は10位をマークしている。次に800週超えしそうなのは、メタリカが1991年にリリースした通算5枚目のスタジオ・アルバム『Metallica』で、これまでに749週間チャート・インしている。ジャーニーは現在、北米でデフ・レパードとの共同ツアーを開催中。10月には、2017年2月以来、約7年ぶりとなる日本ツアーを行う。大阪(19日 Asueアリーナ大阪)、横浜(21日 パシフィコ横浜)、東京(23〜24日 日本武道館)でプレイする予定。Ako Suzuki