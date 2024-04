ZEROBASEONE、3rdミニアルバム先行公開曲「SWEAT」コンセプトフォトを解禁！

ZEROBASEONEが、一層洗練された姿で新曲への期待感を高めた。ZEROBASEONEは本日(17日)、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の先行公開曲「SWEAT」の個人コンセプトフォトを公開した。9人のメンバーは今回のコンセプトフォトを通じて、これまでにないほど爽やかなビジュアルを披露。いずれも晴れやかな空の下で、明るい表情を浮かべている。

先にリリースされた1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」と2ndミニアルバム「MELTING POINT」は、立て続けにダブルミリオンセラーを記録するという快挙を遂げた。それだけに、ZEROBASEONEが3rdアルバムを通じて描く新たな歴史にも注目が集まっている。先行公開曲「SWEAT」は、「炸裂する太陽の下で君と踊るダンスに没頭し、他には何も考えられないこの瞬間」を歌った軽快なダンストラックだ。シンセサイザーのメロディーとR&B調の導入部が印象的な一曲で、メンバーそれぞれの魅力的な個性が反映されている。暑い夏に沸き立つ情熱をZEROBASEONEならではのエネルギッシュなパフォーマンスで届ける「SWEAT」は、4月24日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリース予定。