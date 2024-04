ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」では、2023年4月24日(水)より「パクチータイフェア」を開催。

期間中は、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用したフローズンドリンクが登場!

タイの常夏を彷彿とさせる「フローズンライムグァバレモネードソーダ」と「フローズンマンゴーレモネードソーダ」の2種類のフローズンドリンクを紹介していきます☆

フレッシュネスバーガー「パクチータイフェア」フローズンドリンク

価格:各490円(税込)

販売期間:2024年4月24日(水)〜6月4日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場店舗・動物園店舗除く

フレッシュネスバーガーで一番人気の期間限定ドリンク「フローズンフルーツレモネードソーダ」が2024年も登場。

今回は、同日より発売される「パクチーチキンバーガー(ガパオ・グリーンカレー)」に合わせて、タイの常夏を彷彿とさせるマンゴーやグァバを使ったドリンクをラインナップ。

「フローズンライムグァバレモネードソーダ」と、ビタミンカラーの「フローズンマンゴーレモネードソーダ」の2種類が販売されます。

「フローズンライムグァバレモネードソーダ」「フローズンマンゴーレモネードソーダ」の2品には、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用。

たっぷりグランデ(G)サイズでゴクゴク飲めるのも嬉しいポイントです。

ソーダを飲んだ後は、フォークでフルーツを食べて、常夏のタイの雰囲気を楽しめます☆

フローズンライムグァバレモネードソーダ

1/2個のライムの果実氷が豪快に入ったフローズンドリンク。

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスに、さっぱりとした甘みとまろやかな風味のグァバソースを合わせたトロピカルなソーダです。

爽やかな味わいで、「パクチーチキンバーガー」とも相性抜群!

レモンやライムの酸味と、グァバソースのさっぱりした甘みで、常夏気分を堪能できます。

フローズンマンゴーレモネードソーダ

ゴロッと大ぶりの角切りマンゴーの果実氷がインパクト大!

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスと、とろりと濃厚で甘酸っぱいマンゴーソースを合わせたソーダです。

レモンのクエン酸とマンゴーの糖分で疲労回復にも期待できます。

ビタミンカラーが華やかな、初夏の時期に味わいたい一杯です。

お得なフローズンフルーツレモネードソーダ限定セット

バーガー・サイドメニューと一緒に注文でお得になるすると、フローズンフルーツレモネードソーダ限定セットも登場!

プレミアムセットに+80円でフローズンフルーツレモネードソーダ各種が選べます。

ライムとマンゴーの果実氷をゴロッと豪快に使ったフローズンドリンク。

フレッシュネスバーガーの「フローズンライムグァバレモネードソーダ」と「フローズンマンゴーレモネードソーダ」は、2024年4月24日(水)より期間限定で発売です☆

