ジェジュン、日本の音楽フェス「LuckyFes′24」に出演決定！7月13日のステージに登場

音楽フェス「LuckyFes'24」の第3弾出演アーティスト26組が発表。4月17日より第3次先行発売がスタートし、第1弾・第2弾発表の33組とともに、26組の日割り出演者も公開された。第3弾アーティストとして、Aile The Shota、XY、加藤ミリヤ、CANDY TUNE、KREVA、SILENT SIREN、THE PRIMALS、The BONEZ、ジェジュン、Jams Collection、Juice=Juice、私立恵比寿中学、四星球、杉山清貴&オメガトライブ、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、t-Ace、TETORA、Def Tech、冨岡愛、Night Tempo with FANCYLABO、Novel Core、ばってん少女隊、ハラミちゃん、ハルカミライ、FLOWの出演が決定した。

第3次先行発売の期間は、4月17日(水)12:00から5月7日(火)23:59までとなっている。LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケットで大人は1日券が12,800円、2日通し券24,000円、3日通し券35,000円(税込)。またファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから、中高生は半額以下に設定し、小学生以下は無料としている。また「LuckyFes'24」の開催にあわせて、茨城空港から臨時直行バスの運行が決定。茨城空港発LuckyFes'24直行バスは、募集期間は本日から7月6日まで、限定価格3,500円(往路片道)で、満席になり次第受付終了となる。「LuckyFes'24」は会場を大草原エリアに広げてRAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに増やし、昨年好評だったLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定。LuckyFesは「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽を届けている。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めていく。

■公演情報

「LuckyFes'24」

会場:国営ひたち海浜公園

日程:2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)



【出演アーティスト一覧】

※出演アーティストが決定次第、追加!



<DAY1:7月13日>

AMEFURASSHI/ALI/石井竜也with杏里/ウルフルズ/加藤ミリヤ<New>/氣志團/THE PRIMALS<New>/ジェジュン<New>/私立恵比寿中学<New>/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/冨岡愛<New>/Night Tempo with FANCYLABO<New>/ばってん少女隊<New>/ハルカミライ<New>/FLOW<New>/森高千里/yama/燐舞曲 等



<DAY2:7月14日>

相川七瀬/Aile The Shota<New>/打首獄門同好会/XY<New>/KREVA<New>/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN<New>/THE BACK HORN/The BONEZ<New>/Jams Collection<New>/SKRYU/超ときめき(ハート)宣伝部<New>/t-Ace<New>/Novelbright/ハラミちゃん<New>/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Roselia 等



<DAY3:7月15日>

新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/edhiii boi/CANDY TUNE<New>/KOTORI/Chevon/Juice=Juice<New>/四星球<New>/杉山清貴&オメガトライブ<New>/Da-iCE<New>/TETORA<New>/Def Tech<New>/トンボコープ/Novel Core<New>/FRUITS ZIPPER/bokula./RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY 等



【チケット情報】

・(1日券)大人:12,800円/中高生6,400円

・(2日通し券)大人:24,000円/中高生12,000円

・(3日通し券)大人:35,000円/中高生17,500円

※すべて税込み価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◯第三次先行(抽選)

受付期間:4月17日(水)12:00〜5/7(火)23:59

当落発表日:5月11日(土)15:00

・LuckyFesチケットページ

・LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」

・ローソンチケット

・チケットぴあ

・イープラス

・楽天チケット



