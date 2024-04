JR新宿駅に、新しいエキナカ商業施設「EATo LUMINE(イイトルミネ)」が4月17日にグランドオープンします。ここだけにしかない限定スイーツブランドや、人気飲食店など最新のトレンドグルメが集まるスポットをレポートします。○ちょっとの立ち寄りにも便利な「EATo LUMINE」人気のグルメスポットが集まる新宿エリア、しかもJRの駅構内という好立地にオープンした「EATo LUMINE」。JR新宿駅を縦断する東西自由通路の西改札を入ってすぐの改札内にあり、8:00〜22:00と朝早くから遅い時間まで営業しているので、乗り換えのときはもちろん仕事前や仕事帰りにもササっと寄れるエキナカ商業施設です。

「EAToでイイトキ、イイトキメキ。」というコンセプトの通り、新ブランド・新業態の店舗や、東京発出展のブランド、ここ限定の新作グルメも多数。忙しくても話題のグルメや美味しいスイーツを食べたい! という方にとって、「タイパ(タイムパフォーマンス)」も「ウェルパ(ウェルネスパフォーマンス)」も叶える場所と言えるでしょう。今回、新ブランドを中心に、注目のスポットを紹介します。○woofie池を覗き込む白柴犬「ウーフィ」が印象的な新ブランド「woofie(ウーフィ)」は、“キャラメル×ナッツ”をテーマにした、プレミアムギフトスイーツの新ブランド。「woofie(ウーフィ)」注目商品は「サンドクッキー キャラメル&ヘーゼルナッツ」(4個入1,080円、6個入1,620円、8個入り2,160円)、「マドレーヌ キャラメル&ヘーゼルナッツ」(4個入り1,188円、6個入り1,782円)。写真左から「マドレーヌ キャラメル&ヘーゼルナッツ」、「サンドクッキー キャラメル&ヘーゼルナッツ」サンドクッキーは、とろりとしたキャラメルソースをスペイン産チョコレートで包み、ヘーゼルナッツが香るクッキーでサンドした一品。またマドレーヌはキャラメルと皮つきヘーゼルナッツを練り込んで焼きあげられています。またパッケージも可愛すぎずシンプルなデザインなので、ビジネスの手土産としても。他にも「ベイクドケーキ キャラメル&アーモンド」(1個1,296円)も取り扱う○35MM新ブランド「35MM(サンジュウゴミリ)」は、大きさ、厚み、食感にこだわり、毎日食べたくなるようなやさしい味わいのクッキーを扱う店舗。「35MM(サンジュウゴミリ)」縦長の缶に入った「クッキー」(950円)は、35mmサイズのクッキーが10枚入っており、缶を集めるのも楽しそう。プレーン、アールグレイ、チョコチップ、限定フレーバーの4種類が揃うほか、3缶セット「PACK OF 3 CANS」(2,840円)とギフト向けのアイテムも。「クッキー」(950円)アートディレクター/グラフィックデザイナーの平林奈緒美さんがパッケージや店舗のデザインを担当しているので、デザイン好きな方へのお土産やプレゼントとしても喜ばれそうです。タイミングが良ければ、店頭で焼きあげた数量限定のスコーンも○果実とバター canarina「果実とバター canarina(カナリナ)」駅構内に面した場所に店舗を構える「果実とバター canarina(カナリナ)」は、その名の通り果実とバターにこだわった新ブランド。店内はやわらかなイエローで統一されており、カナリアが果実の回りを飛んでいるイラストも描かれています。「果実とバターのマフィン」(3種詰め合わせ1,620円)「果実とバターのマフィン」(3種詰め合わせ1,620円)は、シトロンバター、ラムレーズンバター、フランボワーズバターの3種類が楽しめるマフィン。それぞれの味ごとに色鮮やかなトッピングがされており、目にも楽しい一品です。「果実とバターのサブレ」(6枚入1,296円)「果実とバターのサブレ」(6枚入1,296円)は、ヘーゼルナッツシトロンバター・ピスタチオクランベリーバター・ショコララムレーズンバターの3種類のバタークッキーを詰め合わせたセット。他にも「果実とバターのケーキ」(2,300円)、「果実とバターのフィナンシェ クランベリーバター」(4個入り1,296円)など、様々な「果実とバター」のスイーツが揃います。○「BAKERs' Symphony」「BAKERs' Symphony(ベーカーズシンフォニー)」パン好きなら通いたくなること必至の「BAKERs' Symphony」。東京、神奈川、千葉、埼玉で活躍する100を超える店舗から、1,000種類以上のパンが集まるセレクトショップ。地元で愛されるパンの店を中心にセレクトしており、ずらりと並んだパンにはベーカリー名と作り手の写真や名前が添えられています。もしかすると近所の店があったり、いつか行ってみたい店と巡り合えるかもしれません。○BUNNY BREAD「BUNNY BREAD」「BUNNY BREAD(バニーブレッド)」は、東京・東日本橋の人気ブーランジェリー「BEAVER BREAD」の割田健一シェフがプロデュースした新ブランド。駅構内の通路に面しており、朝は7時からオープンしているので朝ごはんやランチ用にサッと買えそうな立地です。「シナモンロール 」(350円)「スパイシーキャラメルナッツスコーン」(350円)オススメを聞いたところ「シナモンロール 」(350円)だそう。しっとりとした食感で、リベイクするとスイーツのような食感になるとのこと。また「スパイシーキャラメルナッツスコーン」(350円)はキャラメルとナッツの香ばしさとスパイスの味わいがお酒にも合いそうなパンです。○MERCER BAKESHOP「MERCER BAKESHOP」シフォンケーキ専門店「MERCER bis(マーサー ビス)」が手掛ける新ブランド「MERCER BAKESHOP(マーサー ベイクショップ)」は、カップシフォンや焼き菓子が揃う店舗。ピンクを基調とした店頭もかわいい!「カップシフォンケーキ 」(580円)「MERCER bis」のシフォンケーキを手軽に楽しめる「カップシフォンケーキ 」(580円)は、持ち運びしやすく食べやすいので、手土産はもちろんのこと自分へのプチご褒美にもしても。○お茶漬けおにぎり 山本山「お茶漬けおにぎり 山本山」1690年創業のお茶と海苔の山本山による、初のお茶漬け・おにぎり専門店「お茶漬けおにぎり 山本山」もオープン。テイクアウトは朝7時から23時、イートインは朝8時から23時(L.O.22時)と朝から晩まで営業している店舗なので、朝ごはんから飲み会の帰りまで様々なシーンで利用したい店舗です。「海苔だく茶漬け」(1,400円)オススメは「海苔だく茶漬け」(1,400円)。板海苔・ばら干し海苔・あおさとモリモリ盛られた3つの海苔の上から、「元祖・煎茶商」が作るこだわりのほうじ茶出汁をかけると、出汁と海苔の香りがふわ〜っと広がります。3つの海苔はそれぞれ味や香りの特徴が異なるので、一口ごとに様々な味わいが楽しめますよ。○東京初出展や限定スイーツもチェック!「EATo LUMINE」では、東京初出展となるスイーツブランドや、人気ブランドの限定商品も続々と登場。チェックしたい商品を紹介します。「〇△□(マルサンカクシカク)」大阪の人気タルト専門店「〇△□(マルサンカクシカク)」が東京に初出店。タルトと女性の口のサイズを研究し、高さを低めに作っているのでパクっと食べられるサイズだそう。人気商品は「いちごモンブラン」「抹茶ショート」「キャラメルナッツ」(各562円)とのこと。「BONBONS DE K」湘南・茅ヶ崎のグルテンフリーパティスリー「BONBONS DE K(ボンボン ドゥ カ)」も「EATo LUMINE」が東京初出店。国産米100%の米粉やきび砂糖を使ったフィナンシェは、シンプルなものから、茅ヶ崎産のしらすを使ったお食事系フィナンシェなど様々な味が揃います。「山ノチーズ」北海道素材のサスティナブルなチーズスイーツブランド「山ノチーズ」は、これまでポップアップショップで展開していたブランドで、今回実店舗を構えるのは初めてだそう。焦がしバターとゴーダチーズを使った「山ノチーズ フィナンシェ」(4個1,080円)は、中にコロコロと入ったゴーダチーズの食感も楽しいフィナンシェです。「八 by PRESS BUTTER SAND」バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」では、「EATo LUMINE」限定で「八もなか〈プラリネあん〉」を販売。ドーナツのような見た目の最中皮のなかには、香ばしいプラリネあんとバタークリームが。1個から購入できるので、テイクアウトしておやつにしてもよし、4個以上購入するとおしゃれなスリーブBOXに入れて提供されるので手土産にしてもよしのスイーツです。「岡田謹製あんバタ屋」餡子とバターの鉄板の組み合わせが楽しめる「岡田謹製あんバタ屋」の「EATo LUMINE」限定商品は「あんバタハモニカ 」(2,160円)。ふわふわとやわらかなスポンジ生地に、ちょっと塩味のある特製バタークリームと、粒あん羊羹をサンド。甘じょっぱさを楽しめる一品です。「治一郎」バウムクーヘンで有名な「治一郎」からは、長いバウムクーヘンのような見た目の「治一郎のマフィン」(500円)が「EATo LUMINE」限定商品として登場。「治一郎」ならではのしっとりした生地は、檸檬・黒ごま・チョコレートの3フレーバーを展開。「秘密厨房」ロケ弁で有名な「秘密厨房」の限定商品は「極み『春』弁当」(3,240円)。上段はお惣菜、下段は精進ちらしと、月ごとに移ろう季節の情景を楽しめるお弁当です。なお憧れのロケ弁を食べたい! と思ったら、「日替わり弁当」3種がオススメ。特に「日替わり肉贅沢弁当」(1,782円)は、ロケ弁でも人気のお弁当だそう。「成城石井」「EATo LUMINE」内の「成城石井」では、コエドブルワリーと「EATo LUMINE」がコラボした限定ビール「Our Time」(399円)を販売。「新宿駅を利用するさまざまな人々に楽しんでいただきたい」という思いで作られたというビールは、小麦麦芽を配合し、シトラスやトロピカル系のホップアロマが香る誰でも飲みやすい味わい。「新宿」と描かれた大胆なデザインのパッケージも印象的な、ここだけでしか買えないビールです。「THE BENCH」没入体験アートスポット"THE BENCH"「THE BENCH」は、国内外からセレクトしたクラフトビールやお酒、おつまみやお菓子が揃うロッカー型の自販機と、購入した商品にあわせて空間と香りが変化するアートが楽しめるエリア。新宿駅構内でお買い物とアート体験が一度にできる注目スポットです。なお、電車の時間が気になる、並ぶ時間がもったいないという方に向けて、スムーズに受け取りができる「イイトルミネプレオーダー」も一部店舗を対象にスタートしています。ネットで事前決済して希望の受取日を指定することで、ルミネ新宿 ルミネ1-5F ルミネサービスカウンターで受け取りが可能。「タイパ」を重視する方にも嬉しいサービスです。