ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、旬の国産パクチーをふんだんに使ったメニューが登場!

ジューシーなフライドチキンを使った「パクチーチキンバーガー ガパオ」と「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」が発売されます。

さらに、「パクチーチキンバーガー」と相性抜群なサイドメニュー「トムヤムクンポテト」も期間限定でラインナップされます☆

フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー ガパオ/パクチーチキンバーガー グリーンカレー」

販売期間:2024年4月24日(水)〜6月4日(火)

価格:パクチー 5倍 850円/3倍 750円/1倍 650円/リーフレタスに変更 650円

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

フレッシュネスバーガーにて期間限定で販売されている、バーガーに乗りきらず、こぼれるパクチーのインパクトにより、多くの反響を呼んでいる「パクチーチキンバーガー」

2024年は定番の「パクチー3倍」、気軽な「パクチー1倍」に加え「パクチー5倍」が登場します!

今回販売されるのは「パクチー×本格タイ料理」をバーガーで再現した「パクチーチキンバーガー ガパオ」と「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」

再登場となる「パクチーチキンバーガー ガパオ」は、グリーンカレーソースと店内で生のチキンに衣をつけて調理したジューシーなフライドチキンをサンドした、毎年大好評のメニューです。

さらにバジルとナンプラーの香りが食欲をそそるガパオソースに、フライドチキンと目玉焼きをトッピングした「パクチーチキンバーガー ガパオ」が新登場!

また、トムヤムクンパウダーを加えた辛味と酸味が絶妙なバランスの新サイドメニュー「トムヤムクンポテト」もラインナップされます☆

パクチーチキンバーガー ガパオ

タイの定番料理ガパオライスをバーガーで再現した「パクチーチキンバーガー ガパオ」

店内調理のジューシーなフライドチキンにガパオソースと、半熟の目玉焼きがトッピングされています。

3種のスパイスが効いたフライドチキンとガパオのスパイシーさ、バジルとナンプラーの香りが食欲をそそるハンバーガーです。

辛さ控えめながらも本格的な味わいが、清涼感あるパクチーと相性抜群!

パクチーチキンバーガー グリーンカレー

毎年人気の「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」が、2024年も登場!

店内で調理されたジューシーなフライドチキンにココナッツミルクのまろやかなコクがありつつも、キレある青唐辛子の辛さの本格的なグリーンカレーソースが合わせてあります。

フライドチキンの上には揚げナスやトマト、スライスオニオンをのせてサンド。

3年連続の登場となる、リピーターの多い一品です。

トムヤムクンポテト

価格:390円(レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能)

揚げたて宣言をしている北海道産フライドポテトに、世界三大スープの1つである「トムヤムクン」の味わいを再現した「トムヤムクンポテト」が新たに登場。

辛みと酸味の絶妙なバランスで後引く美味しさのサイドメニューです。

「トムヤムクンポテト」おすすめアレンジ

「トムヤムクンポテト」は「パクチーチキンバーガー」のパクチーを使ったアレンジメニューもおすすめ。

「トムヤムクンポテト」にパクチーをトッピングすることで、より本場の味わいに仕上がります!

パクチーちょい足しアレンジ

パクチー単品価格:100円

プラス100円でパクチー単品の注文も可能。

好きなハンバーガーやドリンクに追加して、自分だけのパクチーカスタムを楽しむことができます。

春が旬の清涼感ある新鮮国産パクチーと相性抜群なハンバーガーとサイドメニュー。

フレッシュネスバーガーにて2024年4月24日より販売が開始される「パクチーチキンバーガー ガパオ」「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」「トムヤムクンポテト」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】1倍、3倍、5倍盛りから選べる!フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー」ガパオ/グリーンカレー appeared first on Dtimes.