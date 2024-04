開業23周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は16日、新CSRスローガンとともに、今後展開予定のプロジェクトの一部を先行公開した。USJは3月31日に開業23周年を迎え、CSR(企業の社会的責任)として、新たなスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を策定。“超エンターテイニング”な創造想像力をもって、“LOVE(愛)”をパークの中から社会全体に広げ、子どもたちの笑顔あふれる未来へつなげたいとしているる。

「LOVE HAS NO LIMIT」プロジェクトの注力ポイントは、すべての人が自分らしく暮らせる社会を目指す「PEOPLE(Diversity, Equity & Inclusion)」、地域社会の活性化を応援する「COMMUNITY(Community Relations)」、サステナブルな環境づくりに貢献する「EARTH (Environment)」の3点。CSRへの取り組みの特設サイトでは「私たちの使命は、あらゆる人を超元気にすること。でも、一番元気をもらっているのは私たちかもしれない。だからこそ、まだまだやるべきことがある」とクルーや社員が思いを伝える、コンセプト・ムービーが公開された。プロジェクト活動の一部予定として、「チャリティTシャツ」作成、スペシャル感謝月間「THANKS LOVE MONTH」(5〜6月ごろ)、チャリティ・ディナー・ショー「UNIVERSAL WONDER NIGHT」(6月上旬)の開催が決まった。■USJ新CSRスローガン/ステートメントこの場所に来ることが、希望になる人がいる。この場所に来ることで、笑顔になれる人がいる。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの使命は、エンターテイメントの力で、ひとりでも多くの人に超元気を届けること。そして、その想いを実現するための場所は、このパークの中だけには留まりません。合言葉は『LOVE HAS NO LIMIT』あらゆるものを超えていく想いとともに。私たちがもつ超エンターテイニングな創造力をすべての人と社会へ。多様性を認め合い一人ひとりが自分らしくいられる社会づくり。大阪という地域に支えられているからこそ、そこに住む子どもたちをはじめとした元気な地域づくり。そしてこれからも、笑顔を届け続けるための持続可能な環境づくり。そのすべてに、限りない愛をもって。子どもたちの笑顔があふれる未来を目指します。