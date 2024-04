サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」初の舞台となる「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」が、2024年8月16日(金)から「品川プリンスホテル クラブeX」にて上演決定!

原作は「すみっコぐらし」初の映画化作品で、日本中をあたたかな感動でつつんだ話題作「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」

人形劇の専門劇団「人形劇団ひとみ座」がすみっコたちに命を吹き込み、「すみっこ楽団」による生演奏が物語に華を添えるパペットミュージカルです☆

パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ

期間:2024年8月16日(金)〜9月1日(日)

劇場:品川プリンスホテル クラブeX

原作:映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ

脚本・演出:川本 成

音楽・音楽監督:西山宏幸

人形製作:人形劇団ひとみ座アトリエ

登場キャラクター:しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ふろしき、ざっそう、にせつむり、おばけ、ひよこ?

キャスト:松本美里、高橋奈巳、鈴木裕子、松本幸子(人形劇団ひとみ座)、千田阿紗子、青山祥子、江見ひかる、青山瑠里、横田剛基、池田航汰、川島夕空・新津ちせ(Wキャスト)、石田 隼

すみっこ楽団:Conductor/Bass・西山宏幸、Keyboard/Accordion・佐々木憲、Guitar・おーたこーじ、Drums・津田北斗、Violin・小寺里枝

主催:日本すみっコぐらし協会演劇部

原作は「すみっコぐらし」初の映画化作品で、日本中をあたたかな感動でつつんだ話題作「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」です。

本作で「すみっコ」たちと共演をするのはNHK Eテレの教育エンターテイメント番組『みいつけた』で4年に渡り3代目「スイちゃん」役を務め、子どもたちからの絶大な人気を誇る川島夕空さん。

そして、音楽ユニット「Foorin」のメンバーとして「NHK紅白歌合戦」へ出演、高い演技力が評価され映画やドラマなどで活躍する新津ちせさんです。

さらに「Dr.STONE THE STAGE -SCIENCE WORLD-」にて「ドクタロー」役を演じ、子どもたちからの支持も熱い実力派俳優、石田 隼さんも登場します。

また、「すみっコ」たちに命を吹き込むのは1948年創立、NHK総合テレビジョンで放送された連続人形劇『ひょっこりひょうたん島』で知られ、近年では国外へも活動の拠点を拡げる人形劇の専門劇団「人形劇団ひとみ座」

「すみっこ楽団」による素敵な生演奏も、物語に華を添えます。

大人も子どもも楽しめる、見どころいっぱいの「すみっコぐらし」初のパペットミュージカルです☆

ストーリー/あらすじ

いつもの喫茶店、いつものすみっこ。

その地下室に隠された、ふしぎな絵本とは・・・?

ある日すみっコたちは、お気に入りのおみせ「喫茶すみっコ」の地下室で、古くなった一冊のとびだす絵本をみつける。

絵本を眺めていると、突然しかけが動き出し、絵本に吸い込まれてしまうすみっコたち。

絵本の世界で出会ったのは、どこからきたのか、自分がだれなのかもわからない、ひとりぼっちのひよこ・・・?

「このコのおうちをさがそう!」新しいなかまのために、すみっコたちはひとはだ脱ぐことに。

絵本の世界をめぐる旅の、はじまりはじまり。

原作コメント(サンエックス)

2019年に映画化された「映画すみっコぐらし第1弾」がパペットミュージカルとして戻ってきました。

サンエックスキャラクターの初の舞台化です。

劇場でしか見ることのできない作品となっております。

映画同様、皆様に満足いただけるような作品間違いなしです。

是非、劇場へおこし下さいませ!!

キャストコメント

川島夕空

皆さんこんにちは!!

川島夕空です。

今回はパペットミュージカルということで、皆さんに楽しんでいただけるような

歌を歌えるように頑張ります。

すみっコたちの可愛い世界で皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています!

新津ちせ

幼い頃からずっと大好きな「すみっコぐらし」の初舞台化!

そんな素敵な新しい作品に参加できることがとても嬉しく、ワクワクしています!

子どもも大人も夢中になる「すみっコぐらし」の世界観を表現できるように、がんばりたいです。

この夏、すみっコたちと一緒に、劇場でお待ちしております!

石田 隼

お話をいただいてからずーーーーっとワクワクしてました!!

皆さんの目の前で、すみっコたちが絵本の世界へ旅します!!!

この夏、すみっコたちと一緒に素敵な冒険に出かけましょう!

「すみっコ」たちが舞台で大活躍する、パペットミュージカル。

「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」は、2024年8月16日(金)から9月1日(日)まで、「品川プリンスホテル クラブeX」にて上演されます☆

©️ 2019日本すみっコぐらし協会映画部/日本すみっコぐらし協会演劇部

