東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、「ミッキーマウス」が主役の『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』にタンブラー付きセットが登場!

白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」が描かれた、ファン必見のタンブラーです☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 フタ付き真空タンブラーセット』

商品名・価格:

・4個入 フタ付き真空タンブラーセット:2,970円(税込)

・8個入 フタ付き真空タンブラーセット:3,740円(税込)

※表示の価格は参考小売価格です

※4個入にはステッカーは付いていません

発売日:2024年4月24日(水)〜※なくなり次第終了

販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s(東京駅一番街内)

オンライン受付期間:2024年4月22日(月) 10:00〜

オンライン販売店舗:公式オンラインショップ パクとモグ

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が販売する『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキです。』に、「ミッキーマウス」デザインのタンブラーが付いたセットが登場!

『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキです。』は、白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」を主役にしたスイーツ。

ふかふか優しく焼き上げたスポンジケーキに、みんなが大好きなキャラメルクリームと甘くとろけるミルククリームを仲良く包み込んでいます。

キャラメル&ミルクのコクが口いっぱいに広がって、心も甘くとろけるような味わいです。

スポンジケーキの絵柄は「ミッキーマウス」5種類と、「ミニーマウス」1種類の全6種類がランダムに入っています。

キラキラ輝くステージで踊る「ミッキーマウス」は、世界中のみんなのスター!

にっこり微笑む「ミッキーマウス」に、ひとめで笑顔になってしまいそうなボックスが目を惹きます。

さらに8個入ボックスには、オリジナルステッカーの特典付き。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」の全5種類で、ポップなカラーがとってもかわいい!

スマホに入れたり、スイーツと一緒に写真に撮っても絵になる雰囲気のステッカーです。

白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」のタンブラー

このセットには、世界中のみんなのスター「ミッキーマウス」が描かれたタンブラーが付きます。

フタにはパッケージデザインとおそろいの白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」をプリント。

側面には、ステッカーにも描かれた「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」がぐるっと一周デザインされた、今回だけの特別なデザインです。

オフィスで仕事中に使うのはもちろん、お家でのくつろぎ時間にもおすすめ。

春のドリンクシーンを盛り上げてくれること間違いなしのタンブラーです☆

※タンブラー単品での販売はありません

※フタは完全密封ではありません

『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』に、白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」デザインのタンブラーが付いたセット。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈の『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 フタ付き真空タンブラーセット』は、2024年4月24日(水)より発売です☆

© Disney

※電話等での注⽂・取り置きや、店頭での配送サービスはできません

※いずれも期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了します

