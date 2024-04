先着30社限定で最大6か月無料に！テクノ・マインド「CrewWorks」リリースキャンペーン

テクノ・マインドは、ビジネスチャット、タスク管理、Web会議、ファイル共有など、ビジネスに必要なツールを統合したオールインワンのクラウドサービス「CrewWorks」の開始(2024年3月4日)にあたり、最大6か月無料キャンペーンを開催します。

テクノ・マインド「CrewWorks」リリースキャンペーン

対象者:CrewWorksに利用申込された先着30社

内容:申込から3か月間の利用料が無料となります。

※利用人数や利用機能に一切制限はありません

※CrewWorksホームページへの事例掲載に協力いただける場合は、さらに3か月間無料期間を延長します

CrewWorksは、「ビジネスに必要なツールをこれひとつで」をコンセプトに開発されたビジネス向けの新しいコミュニケーションサービスです。

ビジネスチャット・タスク管理・Web会議・ファイル共有など、ビジネスでよく使われるツールがオールインワンで提供されるため、社内外とのコミュニケーションをひとつのサービスで完結させることができます。

チャットやWeb会議など、それぞれのツールで作成したデータはすべて自動的に整理・構造化されますので、後から必要な情報をひとまとまりで確認することができます。

今回、「CrewWorks」のリリースにともない、オールインワンのビジネスコミュニケーションを最大6か月無料でお試しできるキャンペーンを開催します。

