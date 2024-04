【ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre】9月 発売予定価格:未定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」の商品化を発表した。発売は9月を予定しており、価格は未定。

本製品は、フロム・ソフトウェアが手がけるメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、エアの駆るアイビスシリーズ「IB-07: SOL 644 / Ayre」を同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。

2023年11月に行なわれたイベント「TAMASHII NATION 2023」にて本製品の初展示が行なわれたが、今回正式に商品化決定が発表され、発売が9月になることが新たに告知された。

なお商品詳細などの続報については後日公開となるため、続報に期待したい。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

