スシロー TVアニメ【推しの子】コラボ

開催期間:2024年4月24日(水)

開催店舗:全国のスシロー

回転寿司チェーン「スシロー」が、TVアニメ『【推しの子】』とコラボレーション!

今回のコラボでは、作中に登場するアイドルグループB小町のメンバーが、アンバサダーに就任。

期間中は、コラボ限定シールがついたB小町監修のスイーツやおすし、コラボ限定クリアサコッシュが付いてくるドリンクが登場します。

スイーツは、ルビー監修の「一番星の白桃アイドルパフェ」、有馬かな監修の「アンタの推しの子に!練乳ミルクプリン」、MEMちょ監修の「こんめむー!パインココナッツアイスケーキ」の3種類をラインナップ。

おすしは、B小町の3人がファンのために考案した創作すし「サーモン生ハムバジルモッツァレラ」を楽しめます。

各メニューにはコラボ限定シールがランダムで付いてきます。

コラボ限定シールの描き下ろしミニキャラは、スシローのおすしにインスパイアされたコスチュームを着用したデザインです。

また、スシロー 新宿東口店(東京都)、熱田店(愛知県)、お初天神通り店(大阪府)の3店舗を、【推しの子】の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗として展開。

そのほか、2024年5月7日(火)からはコラボ限定チャーム付きの「ぷちローセット」、5月16日(木)からはネット限定で、コラボ限定スリーブとアクリルキーホルダー付きの持ち帰りセットも登場します☆

コラボ限定シール付き対象メニュー(スイーツ)

ルビー監修:一番星の白桃アイドルパフェ

価格:390円(税込)

販売期間:2024年4月24日(水)〜販売予定総数67万食が無くなり次第終了

「ルビー」のイメージカラーのレッドルビー色をイメージしたすもも風のグラニタや、淡いピンク色のももシャーベットに【推しの子】のアイコンである星型を模したモナカをトッピングしたパフェ。

パフェには、B小町のピックも付いています☆

※1日の販売数に限りがあります

※一部店舗では、400円(税込)、420円(税込)での提供となります

※B小町のピックは1種類です

※持ち帰り・デリバリー対象外です

有馬かな監修:アンタの推しの子に!練乳ミルクプリン

価格:300円(税込)

販売期間:2024年4月24日(水)〜販売予定総数54万食が無くなり次第終了

有馬かなのペンライトカラーである白をイメージしたミルクプリンとミルクアイスを盛り合わせた練乳ミルクプリン。

ミルクプリンには髪色をイメージした赤いイチゴソースとハート型のミニマシュマロをあしらっています。

※1日の販売数に限りがあります

※一部店舗では、310円(税込)、330円(税込)での提供となります

※持ち帰り・デリバリー対象外です

MEMちょ監修:こんめむー!パインココナッツアイスケーキ

価格:260円(税込)

販売期間:2024年4月24日(水)〜販売予定総数49万食が無くなり次第終了

アイスケーキにパイン果汁を使用した「パインココナッツアイスケーキ」

フルーティーな味わいでココナッツ入りダコワーズとの相性も抜群です。

※1日の販売数に限りがあります

※一部店舗では270円(税込)、290円(税込)での提供となります

※稀にパインの種(黒い粒)が入っている場合がありますが、食べても問題はありません

※持ち帰り・デリバリー対象外です

スイーツに付いてくるコラボ限定シール

上記で紹介した対象のスイーツを1品注文すると、コラボ限定シールがランダムで1枚もらえます。

シールデザインは「ルビー」や「有馬かな」「MEMちょ」「ぴえヨン」など全7種類です。

※コラボ限定シールはランダム提供です。デザインは選べません

※スイーツ3種類とおすしでは、付いてくるコラボ限定シールの絵柄が異なります

コラボ限定シール付き対象メニュー(すし)

B小町監修:サーモン生ハムバジルモッツァレラ

価格:260円、270円、290円(税込)※店舗により価格設定が異なります

販売期間:2024年4月24日(水)〜販売予定総数153万食が無くなり次第終了

サーモンと生ハムのおすしに、モッツァレラチーズ、オニオンスライス、バジルソース、いくらをトッピング。

見た目も味わいもキラキラな一皿です☆

※1日の販売数に限りがあります

※持ち帰り・デリバリー対象外です

すしに付いてくるコラボ限定シール

サーモン生ハムバジルモッツァレラを注文で、コラボ限定シールを1枚ランダムでプレゼント!

すしに付いてくるシールのデザインは「星野アイ」「アクア」「黒川あかね」など7種類。

ミニキャラの表情やポーズがかわいい、コラボ限定の絵柄です。

※コラボ限定シールはランダム提供です。デザインは選べません

コラボ限定シールからオリジナルグッズの抽選に参加!

応募期間:2024年4月24日(水)〜5月26日(日)

賞品:「スシロー×【推しの子】アクリルブロックスペシャルVer」

コラボ限定シール裏面の2次元コードにアクセスすると、オリジナルグッズがあたる抽選に参加できます。

抽選に参加した方の中から100名に、コラボ限定描き下ろしの「スシロー×【推しの子】アクリルブロックスペシャルVer」が当たります☆

コラボ限定クリアサコッシュ付きソフトドリンク

販売価格:980円(税込)

販売期間:2024年4月24日(水)〜手配総数27万個が無くなり次第終了

対象ドリンク例:なっちゃんオレンジ、なっちゃんオレンジソーダ、ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、烏龍茶

コラボ限定クリアサコッシュ付きソフトドリンクを注文すると、対象商品1点につき、ランダムで1個コラボ限定クリアコサッシュがもらえます。

クリアコサッシュは「星野アイ」「ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」の全4種類。

クリア素材のサコッシュに、ネームロゴやキャラクターモチーフが散りばめられたかわいいデザインです。

※コラボ限定クリアサコッシュはランダム提供です。デザインは選べません

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

※1人で複数個の注文は遠慮ください

※1日の販売数に限りがあります

※一部店舗では、990円(税込)、1,010円(税込)での提供となります

※持ち帰り・デリバリー対象外です

ぷちローセット 推しの子コラボ限定チャームキーホルダー付き

価格:580円(税込)

販売期間:2024年5月7日(火)〜販売予定数31.5万食が無くなり次第終了

すしネタのサイズはそのままでしゃりだけを小さくした“ミニしゃり”が一部商品で選べるようになりました。

今回は、そんな“ミニしゃり”を活用したセットメニュー「ぷちローセット」がコラボ限定チャーム付きで登場!

「星野アイ」や「アクア」「ルビー」たちを描き下ろしのミニキャラで描いたチャームがランダムで1つ付いてきます。

さらに「ぷちローセット 推しの子コラボ限定チャームキーホルダー付き」は、全3種のコラボシートで提供。

たくさんのおすしを食べながら、【推しの子】の世界観を楽しめます☆

※1日の販売数に限りがあります

※一部店舗では、600円(税込)、630円(税込)での提供となります

※ゼリーの味は、変更になる場合があります

※歌島店では取り扱いがありません

※持ち帰り・デリバリー対象外です

ネット限定商品:コラボ限定スリーブ&アクリルキーホルダー付き持ち帰りセット

価格:1,550円(税込)

予約開始日時:2024年5月9日(木)AM7:00〜

受取期間:2024年5月16日(木)各店舗、営業開始時間から

販売予定総数:販売予定数5.4万食が無くなり次第終了 ※持ち帰りは1会計につき2個まで

セット内容:特ネタ中とろ、厳選めばち鮪、活〆はまち、サーモン、焼とろサーモン、えび、いか、ほたて貝柱、えんがわ、たまご

コラボ限定スリーブとアクリルキーホルダーが付いた、持ち帰りセットが登場。

コラボ限定アクリルキーホルダーは、スシローのお皿に【推しの子】のキャラクターたちを描いたオリジナルデザイン。

どのキャラクターのスリーブ・アクリルキーホルダーがもらえるかはお楽しみです☆

※コラボ限定スリーブ(全3種)とコラボ限定アクリルキーホルダー(全9種)は対象商品1点につき、ランダムで1点ずつの提供となります

スシロー【推しの子】スペシャルコラボ店舗

実施期間:2024年4月24日(水)〜5月26日(日)

対象店舗:

<ルビープロデュース>スシロー新宿東口店(東京都)

<有馬かなプロデュース>スシロー熱田店(愛知県)

<MEMちょプロデュース>スシローお初天神通り店(大阪府)

東京都・愛知県・大阪府の3店舗限定で、【推しの子】の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を期間限定で展開。

対象の3店舗が、B小町メンバープロデュースの特別仕様になります。

コラボ限定シールがついたB小町監修のスイーツやおすしや、コラボ限定クリアサコッシュが付いてくるドリンクが登場。

スシローのTVアニメ【推しの子】コラボレーション企画は、スシロー TVアニメ【推しの子】コラボより全国のスシロー店舗にて開催です☆

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※コラボ限定シール・クリアサコッシュ・チャーム・スリーブ・アクリルキーホルダーは、対象商品1点につきランダムで1つの提供となります

※コラボ限定クリアサコッシュの付いていないソフトドリンクも販売しているので、注文の際は注意ください

※すべての商品は、販売予定総数・手配総数がなくなり次第終了となります

※2024年5月14日(火)・15日(水)は一斉休業となります

※本キャンペーンについて(全部または一部)事前に通知することなく変更または中止することがあります

※仕入状況により、予告なく販売を中断、または終了する場合があります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※仕入状況・販売状況により、使用する食材が変わる場合があります

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

※一部店舗では、品目・価格が異なります

