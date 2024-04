TOMORROW X TOGETHER、米ビルボード4チャートで1位の快進撃…K-POP歴代1位タイも

TOMORROW X TOGETHER(TXT)の新譜が米音楽チャートで快進撃を見せている。

【写真】TXTメンバー、“禁断”のツーショット

4月16日(日本時間)に米ビルボードが発表した最新チャート(4月20日付)によると、TXTの6thミニアルバム『minisode3:TOMORROW』がメインアルバムチャートの「ビルボード200」で3位を記録した。

これでTXTは、同チャートに10作品をチャートインしたことに。また、韓国でリリースしたアルバム5作品が連続して“トップ5”に入っている。

(写真提供=BIGHIT MUSIC)TOMORROW X TOGETHER

そのほかにも、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」で首位を獲得。TXTはこれまで、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」で8つのアルバムがトップ10入りしているが、6作品が1位になった。これは両チャートにおいて、歴代K-POPアーティスト“最多1位作品数”タイ記録だ。

そして今作のリード曲『Déjà vu』は「ワールドデジタルソングセールス」「サウスコリアソング」で3位に。同曲は「グローバル200」で前週比56ランクアップした39位、「グローバル(アメリカを除く)」で19ランクアップした20位を記録している。

特に、「グローバル(アメリカを除く)」では、昨年発表した『Back for More (with Anitta)』の29位を超えてグループ最高順位を更新した。

最後に「アーティスト100」で1位を奪還し、通算70週目のチャートインに成功。これは第4世代K-POPアーティスト最長記録だ。